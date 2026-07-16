Jaime Bonilla, exgobernador de Baja California, lanzó una dura advertencia contra la gobernadora Marina del Pilar Ávila tras el registro de Montserrat Caballero, exalcaldesa de Tijuana y exmilitante de Morena, como aspirante del Partido del Trabajo (PT) rumbo al proceso electoral en el estado.

Durante una entrevista con Azucena Uresti para Radio Fórmula, Bonilla aseguró que la postulación de Montserrat Caballero ha generado preocupación dentro del gobierno estatal, debido al crecimiento político que, afirma, reflejan las encuestas.

“Fuimos a México a registrar nuestra propuesta, nuestra coordinadora para la gubernatura, que le cayó muy mal porque ellos, acuérdate que Marina fue la que la bloqueó a ella para que no pudiera reelegirse en la alcaldía (Tijuana), le quitaron los derechos a ella. Entonces ella, como yo, renunció a Morena. Ahora yo desde el PT la invito para que sea nuestra participante. Hicieron encuestas y se asustaron. Imagina lo peor que les puede pasar es que llegue Montserrat a la gubernatura porque no le va a perdonar nada y eso ha creado una crisis en la gobernadora y ahora hace esos tropiezos que hace todos los días, culpando a todo el mundo por lo que le pasa” Jaime Bonilla, coordinador estatal del PT en Baja California

🔴 “Inocente palomita, ahora resulta que recibe consejos de mí”: Jaime Bonilla (@Jaime_BonillaV) se sostiene en sus dichos y afirma que Marina del Pilar es “terrorista” y que tiene un “narcogobierno”.



El ex gobernador de BC acusa a la ahora mandataria de distraer “de lo que… pic.twitter.com/J8g48sW3sF — Azucena Uresti (@azucenau) July 16, 2026

Las declaraciones ocurren en medio de la controversia por los audios filtrados en los que presuntamente se escucha a Marina del Pilar conversar con supuestos agentes del Buró Federal de Investigaciones (FBI) sobre investigaciones abiertas en Estados Unidos.

Bonilla ha sido señalado como uno de los presuntos responsables de la difusión del material, acusación que ha rechazado.

De acuerdo con el exmandatario, las encuestas muestran un avance significativo de Montserrat Caballero, escenario que, según dijo, explicaría la preocupación de Marina del Pilar.

Montserrat Caballero se registra con el PT rumbo a Baja California

Tras mantenerse alejada de la actividad política durante varios meses, Montserrat Caballero reapareció de la mano del Partido del Trabajo (PT), donde busca convertirse en la Coordinadora Estatal de Afiliación en Baja California, alejándose definitivamente de Morena.

El pasado 22 de junio de 2026, Caballero Ramírez se registró oficialmente como aspirante al cargo, respaldada por la dirigencia petista encabezada por Jaime Bonilla.

Según el exgobernador, este movimiento político ha generado inquietud dentro del grupo cercano a Marina del Pilar, debido al posicionamiento que comienza a alcanzar la exalcaldesa de Tijuana.

Además, el 14 de julio de 2026, Montserrat Caballero sostuvo su primera reunión oficial con dirigentes del PT, entre ellos Jaime Bonilla.

Desde entonces, la exalcaldesa ha difundido en redes sociales diversos encuentros con militantes y simpatizantes del partido.

Montserrat Caballero, exdiputada de Baja California (Montserrat Caballero en Instagram)

Jaime Bonilla asegura que invitó a Montserrat Caballero al PT

En la misma entrevista, Jaime Bonilla confirmó que fue él quien invitó personalmente a Montserrat Caballero a integrarse al Partido del Trabajo.

El también coordinador del PT en Baja California explicó que la exalcaldesa aceptó participar como coordinadora estatal, paso que podría convertirla en la futura candidata del partido a la gubernatura de Baja California.

Por otra parte, Bonilla también respondió a las acusaciones relacionadas con la filtración de los audios de Marina del Pilar y afirmó que no emprenderá ninguna acción penal contra la actual gobernadora.