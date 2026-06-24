Layda Sansores se deslindó públicamente de las aspiraciones políticas de su sobrino, quien se registró como aspirante para coordinar la Transformación en Campeche con el Partido del Trabajo (PT).

Durante una entrevista, la gobernadora Layda Sansores aseguró que Gerardo Sánchez Sansores “no la representa” y dejó en claro que sus aspiraciones no tienen que ver con ella o con su gobierno.

Layda Sansores se deslinda de las aspiraciones de su sobrino en Campeche

Gerardo Sánchez Sansores formalizó su registro como aspirante a la coordinación del Comité en Defensa de la Transformación en Campeche, pero no lo hizo con Morena, sino con el PT.

Sobrino de Layda Sansores se aparta tras registro con el PT para la Transformación en Campeche (Michelle Rojas)

Tras su registro y ser cuestionado sobre la relación con su tía, el sobrino de Layda Sansores se separó de ella y sostuvo que, si bien tienen una relación de cariño, están alejados de manera institucional.

Layda Sansores, gobernadora de Campeche, señaló que el registro de su sobrino con el PT fue “una sorpresa” que solo refleja la ambición y obsesión que tiene para alcanzar un puesto para las elecciones de 2027.

Pese a que lo describió como “un muchacho sensible y con sentido humano”, Layda Sansores reiteró que su sobrino no la representa y no está de acuerdo con que se haya registrado con el PT, pues nunca trabajó con este partido.

“No está mandado por mí, no me representa y no estoy de acuerdo”. Layda Sansores

Las declaraciones de Layda Sansores ocurren en un contexto donde Morena ha reforzado su discurso contra el nepotismo y busca evitar que familiares de gobernantes en funciones hereden candidaturas dentro del partido.

Sin embargo, dicha restricción no necesariamente aplica a fuerzas aliadas como el PT, lo que ha abierto un debate sobre la participación de perfiles con vínculos familiares en las próximas contiendas estatales.