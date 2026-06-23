Gerardo Sánchez Sansores tomó distancia de su tía, Layda Sansores, gobernadora de Campeche, luego de hacer su registro para coordinar el Comité en Defensa de la Transformación con el Partido del Trabajo (PT).

El sobrino de la gobernadora Layda Sansores se registró este lunes 22 de junio como aspirante para la Transformación en Campeche y, ante los medios, declaró estar distanciado institucionalmente de su tía.

Sobrino de Layda Sansores toma distancia tras registro con el PT para la Transformación en Campeche

Durante una breve interacción con los medios, Gerardo Sánchez Sansores señaló que hay un “cariño familiar” con tu tía, gobernadora de Campeche, pero se dijo distanciado de Layda Sandores respecto a su administración.

Sobrino de Layda Sansores se aparta tras registro con el PT para la Transformación en Campeche (Redes sociales)

Al ser cuestionado sobre qué le ha aconsejado Layda Sansores sobre su aspiración en las elecciones de 2027, Gerardo Sánchez Sansores reveló que tiene un año que no habla con ella sobre el tema.

Tras su registro con el PT, Gerardo Sánchez Sansores enfatizó en que su camino político es independiente del vínculo familiar que tiene con la actual gobernadora de Campeche, entidad a la que aspira coordinar.

Cabe mencionar que los estatutos de Morena especifican que los candidatos a las elecciones de 2027 deben respetar la ley contra el nepotismo, por lo que Gerardo Sánchez Sansores no podría ir con el movimiento.

Sin embargo, Gerardo Sánchez Sansores tomó la decisión de registrar su solicitud para la Transformación con el PT. Aún no son claros los criterios que Morena aplicará para los aspirantes de los aliados.