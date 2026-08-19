El alcalde de Miguel Hidalgo, Mauricio Tabe, entregó a la presidenta de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán la iniciativa de ley para crear el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Educativa (FAIE), a fin de que lleguen directamente los recursos a los gobiernos locales para atender las carencias de las escuelas de educación básica en todo el país.

Esta iniciativa busca que niñas y niños estudien en escuelas dignas y existan reglas claras del uso de los recursos, con el acompañamiento de los padres de familia, además de proponer la distribución del 6 por ciento de la Recaudación Federal Participable, que significa 320 mil millones de pesos entre las más de 200 mil planteles educativos, de acuerdo con su matrícula.

Estamos hartos de tener escuelas de cuarta, queremos escuelas de primera, en buenas condiciones, con mantenimiento y también estamos hartos de no contar con el recurso suficiente para poder dar mantenimiento y la gente está harta de escuchar que no hay recursos y pretextos y pretextos. Mauricio Tabe, alcalde de Miguel Hidalgo

PAN propone Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Educativa. (cortesía )

Proponen 1.5 millones de pesos anuales para cada escuela

El alcalde de Miguel Hidalgo, Mauricio Tabe indicó que cada escuela requiere al menos de 1.5 millones de pesos anuales para mantenimiento menor y obras como reforzamientos estructurales, arco techos, cambio de baños, mejoramiento de aulas, impermeabilización, entre otros.

Con esto se podrían atender todas las escuelas públicas y tener un nuevo modelo de rendición de cuentas mucho más cercano a la gente, que eso es lo que estamos buscando. Mauricio Tabe, alcalde de Miguel Hidalgo.

El alcalde de Miguel Hidalgo, señaló que la apuesta es que las escuelas públicas sean una prioridad nacional y que la bolsa de recursos esté asegurada, independientemente del partido que gobierne.

Lo que necesitamos asegurar es que el mantenimiento de las escuelas esté blindado contra gobiernos autoritarios y contra gobernantes que menosprecian el mantenimiento de las aulas y los planteles donde se educa, donde se forma a los niños y las niñas. Mauricio Tabe, alcalde de Miguel Hidalgo

Por su parte, el coordinador de los diputados federales del Partido Acción Nacional (PAN), José Elías Lixa, adelantó que estará presentando esta inicativa como uno de los temas prioritarios de su agenda para el próximo periodo ordinario de sesiones que arranca el 1 de septiembre.

Vamos a realizar todos los esfuerzos para que pueda aprobarse y que los municipios y particularmente las alcaldías, las presidencias municipales, tengan una mejor y mayor cantidad de posibilidades para dar respuesta a uno de los puntos que más ha abandonado el gobierno federal: el mantenimiento de las escuelas. José Elías Lixa, coordinador de los diputados federales del Partido Acción Nacional (PAN)

PAN propone Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Educativa. (cortesía )

Alcaldes piden recursos para atender carencias de las escuelas

Por su parte, el alcalde de Apaseo el Grande, Guanajuato, José Luis Oliveros, señaló que la iniciativa da voz al 30 por ciento de las escuelas en México que tienen carencias.

No tienen servicios básicos, carecen de agua o de saneamiento, por supuesto de casi el 50 por ciento de la población de las escuelas en donde existe una brecha digital. José Luis Oliveros, alcalde de Apaseo el Grande, Guanajuato

En su oportunidad, la alcaldesa de Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega, indicó que la gente está cansada de escuchar “no me toca”, porque “gobernar es resolver” y las solicitudes de las escuelas no deben perderse en la burocracia.

Si los municipios y alcaldías somos el gobierno más cercano a la gente, déjenos ser parte de la solución. Queremos reformas los artículos 3, 115 y 122 de la Constitución para reconocer a los municipios y a las alcaldías como autoridades que puedan participar directamente en el mantenimiento de las escuelas públicas. Alessandra Rojo de la Vega, alcaldesa de Cuauhtémoc

A su vez, ⁠la alcaldesa de Guanajuato, Samantha Smith, dijo que son los gobiernos municipales los primeros correspondientes a los requerimientos de las escuelas que, en la mayoría de los casos, están en condiciones lamentables, por lo que deben contar con recursos y facultades.

Que podamos dar la cara, que podamos atender, pero con los recursos necesarios para hacerlo y con las atribuciones que nos permitan resolver en tiempo y forma, porque ya lo hemos dicho, los problemas están ahí en nuestras colonias, en nuestras comunidades y los recursos y las decisiones también deberían estar más cerca de la gente, no en un centralismo. Samantha Smith, alcaldesa de Guanajuato

En tanto, ⁠el alcalde de Cuajimalpa, Carlos Orvañanos, apuntó que el tema de la educación e infraestructura educativa es un pendiente que deben resolver todos.

El tema fundamental de la respuesta inmediata nos corresponde a los alcaldes y presidentes municipales, no hay que esperar a que haya más tragedias. En Cuajimalpa hace un par de meses tuvimos un muro que se cayó en la escuela Calpilli en la colonia Cuajimalpa Centro, afortunadamente sucedió fuera de horario escolar, pero pudo haber ocasionado una gran tragedia a nuestra comunidad estudiantil de Cuajimalpa. Carlos Orvañanos, alcalde de Cuajimalpa

PAN propone Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Educativa. (cortesía )

Buscan reformar la Constitución para fortalecer a municipios y alcaldías

En su intervención, el alcalde de Zamora, Michoacán, Carlos Alberto Soto, externó que en las escuelas públicas se debe escuchar la voz de los niños.

Necesitamos árboles, necesitamos sombras para seguir jugando, juegos seguros, necesitamos una infinidad de cosas, baños que sean divididos hombres y mujeres, bardas perimetrales y hoy nuestro llamado es a todas y a todos los diputados. Carlos Alberto Soto, alcalde de Zamora, Michoacán

El alcalde de Jiutepec, Morelos, Eder Rodríguez destacó que la iniciativa tiene el alma de los niños y los jóvenes de todo el país.

Hoy tenemos la responsabilidad de trabajar hacia una mejor educación, y queremos dignificarla. Eder Rodríguez, alcalde de Jiutepec, Morelos

Mientras que la diputada federal, Margarita Zavala, afirmó que esta iniciativa busca el bien común, porque no hay partido político en la historia del país que haya trabajado más en el fortalecimiento municipal y el federalismo.

El federalismo obliga a mirar a cada una de estas escuelas a través de un presupuesto asignado específicamente a las alcaldías y a los municipios que habrán de coordinarse, porque lo que queremos y estamos pidiendo, son facultades y atribuciones. Margarita Zavala, diputada federal

Cabe destacar que la iniciativa propone reformar los artículos 3, 73, 115 y 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los artículos 25 y 53 de la Ley de Coordinación Fiscal. La propuesta legislativa fue turnada a la Comisión Permanente, para que a su vez se turne a las comisiones de Hacienda y Crédito Público y de Puntos Constitucionales.