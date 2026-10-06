La Lotería Nacional presentó el billete conmemorativo del Sorteo Especial No. 317, dedicado a la línea de vehículos eléctricos Olinia y al talento científico mexicano que participa en este proyecto.

La emisión fue realizada en coordinación con la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación (Secihti) a cargo de la secretaria Rosaura Ruiz y reconoce el trabajo de más de 70 especialistas del país que convergen en el centro de producción ubicado en Puebla.

La develación fue encabezada por la secretaria de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación, Rosaura Ruiz Gutiérrez; la directora general de Lotería Nacional, Olivia Salomón; y el director del Proyecto Olinia, Roberto Capuano Tripp.

Lotería Nacional devela billete conmemorativo dedicado a Olinia (cortesía )

Billete de Lotería Nacional acerca Olinia a la sociedad

La secretaria de Secihti, Rosaura Ruiz señaló que Olinia representa una muestra de la capacidad científica y tecnológica que México desarrolla para atender problemas nacionales.

En Olinia hay conocimiento científico, tecnológico y también humanístico para ver cómo pensamos en resolver los problemas de las personas. Eso es lo que hacemos en Secihti, tiene que ver con resolver problemas del país y, por supuesto, contribuir con esto al mundo entero. Rosaura Ruiz Gutiérrez, secretaria de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación

La secretaria de Secithti destacó que el impulso a la electromovilidad forma parte de una visión de largo plazo para reducir la contaminación generada por el transporte y avanzar hacia alternativas sustentables. También resaltó que la emisión del billete acerca Olinia a la sociedad al vincular un proyecto científico y tecnológico con una de las tradiciones populares de México.

Lotería Nacional devela billete conmemorativo dedicado a Olinia (cortesía )

Hoy, el entusiasmo es de Olinia y tener su propio billete de lotería, que representa una tradición mexicana. Rosaura Ruiz Gutiérrez, secretaria de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación

Por su parte, la directora general de la Lotería Nacional, Olivia Salomón señaló que los billetes de Lotería Nacional acompañan acontecimientos que fortalecen la identidad y destacó que Olinia representa la confianza en el talento, conocimiento y capacidad de México para crear soluciones propias. También reconoció a las personas que participan en el proyecto.

A nuestras científicas y científicos, investigadoras e investigadores, ingenieras e ingenieros; a las mujeres y hombres que han puesto su preparación, creatividad y trabajo al servicio de México. Este billete también es para ustedes. Olivia Salomón, directora general de Lotería Nacional

Lotería Nacional devela billete conmemorativo dedicado a Olinia (cortesía )

Sorteo Especial No. 317 tendrá Premio Mayor de 27 millones de pesos

El director del Proyecto Olinia, Roberto Capuano Tripp destacó el significado de que Lotería Nacional dedique uno de sus billetes al proyecto de vehículos eléctricos Olinia.

Tiene un gran significado para nosotros, porque la Lotería Nacional es parte de la vida cotidiana y de la memoria de México a lo largo de 256 años; sus billetes cuentan la historia del país y de nuestra gente. Roberto Capuano Tripp, director del Proyecto Olinia

Lotería Nacional devela billete conmemorativo dedicado a Olinia (cortesía )

El director del proyecto señaló que Olinia fue concebido a partir de necesidades cotidianas de las y los mexicanos, como recorrer distancias cortas para llegar al trabajo, llevar a los hijos a la escuela o transportar mercancías.

Para el Sorteo Especial No. 317 se emitieron 2 millones 400 mil cachitos. El sorteo cuenta con un Premio Mayor de 27 millones de pesos en dos series y una bolsa repartible de 80 millones de pesos en premios.

El sorteo se realizará el viernes 16 de octubre a las 20:00 horas y será transmitido por el canal institucional de YouTube Sorteos Tradicionales de la Lotería Nacional.