Paola Gárate buscará la gubernatura de Sinaloa por el PAN rumbo a las elecciones de 2027, aunque sin dejar de pertenecer al PRI.

Los verdaderos adversarios están afuera, no dentro del PRI; sigo siendo priista y no he renunciado, ni podría renunciar a mi militancia Paola Gárate, diputada del PRI

En entrevista con medios, la diputada aclaró que su objetivo es formar una alianza total de todos los partidos de oposición en Sinaloa.

Garate también agregó que aceptó la invitación a registrarse porque es congruente con sus convicciones aliancistas y así enfrentarse a Morena.

Paola Gárate (@paolagaratev / Instagram)

Paola Gárate va por alianza para competir contra Morena

Paola Gárate confirmó que se inscribió en la plataforma abierta del PAN para participar en el próximo proceso electoral en Sinaloa.

Sin embargo, dejó claro que esta decisión no implica su alejamiento ni su renuncia a la militancia en las filas del PRI.

Sobre su registro, subrayó que la plataforma del PAN fue abierta tanto a militantes como a ciudadanos que busque contender por Sinaloa.

Además, enfatizó que no debe haber adversidades entre oposición, ya que el verdadero fin es terminar con los gobiernos morenistas del estado.

¿Quién es Paola Gárate? (Redes sociales)

¿Quién es Paola Gárate?

Paola Iveth Gárate Valenzuela es una política sinaloense del PRI y actual diputada local en el Congreso de Sinaloa.

Actualmente preside la Comisión de Desarrollo Económico y participa en comisiones relacionadas con transparencia, anticorrupción y derechos humanos.

Su nombre cobró relevancia en junio de 2026, luego de que denunciara que una corona fúnebre con una dedicatoria para su familia fue colocada fuera de su casa.

También denunció otros hechos de violencia: en 2021 afirmó haber sido secuestrado durante el proceso electoral y en octubre de 2025 reportó que hombres armados le despojaron de su vehículo.