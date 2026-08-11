Mauricio Tabe Echartea, político panista y actual alcalde de Miguel Hidalgo, logró su reelección en los comicios de junio de 2024 al vencer al candidato de Morena, Miguel Torruco Garza.

Hijo de Daniel Tabe y Evangelina Echartea, se describe en redes como apasionado de la bici, el ejercicio y la política, además de padre y esposo.

Titulado en Administración Pública por El Colegio de México, presume militancia en el PAN desde los 14 años y una amplia trayectoria legislativa y directiva en la CDMX.

¿Quién es Mauricio Tabe? Actual alcalde de la Miguel Hidalgo

Mauricio Tabe Echartea es el alcalde de Miguel Hidalgo, tras su reelección en los comicios de junio 2024, derrotando al candidato de Morena, Miguel Torruco Garza.

Igualmente, Mauricio Tabe es un político panista que ha ostentado cargos en el Congreso de CDMX, hijo de Daniel Tabe y Evangelina Echartea.

En redes sociales Mauricio Tabe se describe como apasionado de la bici, el ejercicio y la política, además de padre y esposo de amplia trayectoria en la función pública.

¿Quién es Mauricio Tabe? Alcalde de Miguel Hidalgo (Mauricio Tabe vía X)

¿Qué edad tiene Mauricio Tabe?

Nacido en CDMX en 1979, Mauricio Tabe tiene actualmente 45 años de edad.

¿Qué signo zodiacal es Mauricio Tabe?

La fecha de cumpleaños de Mauricio Tabe es el 9 de noviembre, por lo que su signo zodiacal es Escorpio; en el horóscopo chino por su parte, es del año de la cabra.

¿Quién es la esposa de Mauricio Tabe?

El alcalde de Miguel Hidalgo, Mauricio Tabe está casado con Laura Alejandra Álvarez Soto, ex directora de desarrollo social de la alcaldía Benito Juárez

¿Cuántos hijos tiene Mauricio Tabe?

Fruto de su matrimonio con Laura Álvarez, Mauricio Tabe tiene dos hijas.

¿Quién es Mauricio Tabe? Alcalde de Miguel Hidalgo (Mauricio Tabe vía X)

¿Qué estudió Mauricio Tabe?

Mauricio Tabe es titulado en la Licenciatura en Administración Pública de El Colegio de México, desde el año de 2002.

Mauricio Tabe, alcalde de Miguel Hidalgo (Cortesía)

¿En qué ha trabajado Mauricio Tabe? Esta es la trayectoria del alcalde de Miguel Hidalgo

Desde muy joven, Mauricio Tabe ha sido cercano al Partido Acción Nacional (PAN) de la CDMX, incluso presume su militancia desde los 14 años de edad, inspirado por Diego Fernández de Cevallos.

En sus cargos con el PAN ha sido:

Secretaría de Acción Juvenil Regional, la Secretaria General del Comité Directivo Regional de 2012-2015

Presidencia del Comité Directivo Regional del PAN en la Ciudad de México de 2015-2018

Secretario Técnico de la Comisión de Juventud durante la IV Legislatura

Diputado Local en la V Legislatura de la Asamblea Legislativa de 2009-2012

Diputado a la Asamblea Constituyente de la CDMX en donde además se desempeñó como Vicepresidente de la Mesa Directiva en 2016-2017

Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en 2018

Presidente de la Junta de Coordinación Política del PAN en 2019

En las elecciones del domingo 2 de junio, Mauricio Tabe obtuvo la mayoría de votos, por lo que fue reelegido como alcalde de Miguel Hidalgo.

¿Quién es Mauricio Tabe? Alcalde de Miguel Hidalgo (Mauricio Tabe vía X)



