La Revista del Consumidor cumple 50 años de orientar a las familias mexicanas sobre calidad, precios y derechos de consumo. Para conmemorar su trayectoria, la Lotería Nacional y la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) presentaron el billete del Sorteo Zodiaco No. 1768, dedicado a esta publicación.

Durante el acto, la directora general de Lotería Nacional, Olivia Salomón, y el procurador Federal del Consumidor, César Iván Escalante Ruiz, destacaron la importancia de la revista como una herramienta de información para promover decisiones de compra responsables y contribuir al cuidado de la economía familiar.

Lotería Nacional reconoce 50 años de la Revista del Consumidor

Olivia Salomón reconoció el trabajo del equipo de Profeco y señaló que la publicación, cuyo primer número apareció en noviembre de 1976, ha acompañado a distintas generaciones de familias mexicanas.

La funcionaria destacó que, después de 597 ediciones y más de mil estudios de calidad, la revista continúa renovando sus contenidos. También señaló que este año se instaló por primera vez su Consejo Editorial para fortalecer la publicación y acercarla a nuevas generaciones.

Actualmente, la Revista del Consumidor se distribuye de manera gratuita tanto en formato impreso como digital. Salomón destacó que su contenido permite comparar productos y servicios para tomar decisiones de compra informadas.

Por su parte, César Iván Escalante Ruiz recordó que la primera edición tuvo un tiraje de 200 mil ejemplares y que la pregunta “¿cuál compro?” ha sido una referencia para los análisis y comparativos publicados durante cinco décadas.

El procurador también destacó la evolución de la revista, que pasó del papel impreso en blanco y negro a otros formatos y medios, como la radio, la televisión pública, internet y las redes sociales. Añadió que la versión física se reanudó en junio de 2025, después de una pausa durante la pandemia.

Revista del Consumidor celebra 50 años con billete conmemorativo de Lotería Nacional (Cortesía)

Sorteo Zodiaco 1768 tendrá premio mayor de 7 millones de pesos

Como parte de la conmemoración, Lotería Nacional emitió el billete del Sorteo Zodiaco No. 1768, que se realizará el próximo domingo 15 de noviembre de 2026 y contará con un Premio Mayor de 7 millones de pesos en una serie.

El sorteo tendrá una bolsa repartible de 24 millones de pesos en premios. Para esta edición se emitieron dos millones 400 mil cachitos, disponibles con las y los billeteros, en puntos de venta autorizados y a través de los canales electrónicos miloteria.mx y la aplicación MiLotería.

Durante la presentación, Iván Escalante Ruiz agradeció a la institución por dedicar el billete a la publicación y reconoció al personal de Profeco que participa en la elaboración de sus contenidos mensuales, enfocados en promover una cultura de consumo responsable.

Con esta emisión, el nombre de la Revista del Consumidor circulará en todo el país como parte de la celebración de sus cinco décadas de información y orientación para las familias mexicanas.