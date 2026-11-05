La Lotería Nacional y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) presentaron un billete conmemorativo por los 30 años de este órgano jurisdiccional, bajo el concepto “30 años de justicia cercana”.

La ceremonia fue encabezada por el magistrado presidente, Gilberto Bátiz García, y la directora general de Lotería Nacional, Olivia Salomón. El acto se realizó en la sede del Tribunal Electoral, con la participación de las magistraturas de la Sala Superior.

TEPJF conmemora tres décadas de justicia electoral con billete de Lotería Nacional

Durante la presentación, Gilberto Bátiz García señaló que, desde su creación en 1996, el Tribunal ha tenido la responsabilidad de resolver las controversias de la democracia mexicana y proteger los derechos de quienes participan en ella.

El magistrado presidente destacó que, a lo largo de estos 30 años, han cambiado los gobiernos, los partidos políticos y las integraciones legislativas, mientras que la función esencial del organismo se ha mantenido.

Por su parte, Olivia Salomón agradeció la colaboración del TEPJF y destacó que la conmemoración reconoce a una institución que contribuye a dar certeza a la vida democrática, proteger los derechos políticos y garantizar el respeto a la voluntad ciudadana.

También reconoció el trabajo de las personas servidoras públicas del Tribunal Electoral y señaló que sus resoluciones han contribuido a proteger el voto, ampliar los derechos políticos y abrir espacios de participación para las mujeres y sectores históricamente excluidos.

Lotería Nacional dedica Sorteo Superior 2904 al aniversario del TEPJF (Cortesía )

En su intervención, el magistrado Felipe de la Mata Pizaña recordó que el TEPJF ha calificado cinco elecciones presidenciales ganadas por tres fuerzas políticas distintas y ha resuelto controversias de 10 elecciones legislativas federales.

A su vez, el magistrado Felipe Fuentes Barrera señaló que la creación del Tribunal en 1996 permitió establecer una vía judicial para resolver disputas electorales y defender el voto. La magistrada Claudia Valle Aguilasocho destacó que la justicia electoral permite someter los resultados de las urnas al escrutinio jurisdiccional, mediante resoluciones sustentadas en pruebas y derechos.

Sorteo Superior 2904 ofrecerá premio mayor de 17 millones de pesos

Como parte de la conmemoración, Lotería Nacional dedicó al aniversario del TEPJF el Sorteo Superior número 2904, que se realizará el próximo viernes 13 de noviembre de 2026.

El sorteo contará con un Premio Mayor de 17 millones de pesos en dos series y una bolsa repartible de 51 millones de pesos en premios. Para esta emisión se imprimieron dos millones 400 mil cachitos, disponibles con las y los billeteros, en puntos de venta autorizados, en el sitio miloteria.mx y mediante la aplicación MiLotería.

La transmisión podrá seguirse a través del canal institucional de YouTube Sorteos Tradicionales de la Lotería Nacional.

TEPJF presenta exposición por sus 30 años de justicia electoral

Después de la develación del billete, las autoridades inauguraron la exposición fotográfica “30 años de justicia electoral. De la construcción institucional a una justicia cercana”, instalada en el Salón de Usos Múltiples de la Sala Superior.

La muestra reúne una línea del tiempo, recortes periodísticos sobre resoluciones relevantes y una infografía con los resultados del trabajo jurisdiccional del Tribunal entre 1996 y 2026.

De acuerdo con los datos presentados en la exposición, durante estas tres décadas el TEPJF ha practicado un millón de notificaciones, recibido 321 mil 208 asuntos y emitido 138 mil 766 sentencias, con un porcentaje de resolución de 99.9 por ciento.

La exposición también incluye fotografías de las magistraturas que han integrado la Sala Superior, las Salas Regionales y la Sala Especializada, así como un espacio dedicado a los reconocimientos recibidos por el Tribunal en materia de transparencia e innovación tecnológica.