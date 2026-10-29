La Lotería Nacional conmemoró el cuarto aniversario de la Financiera para el Bienestar (FINABIEN) y los 20 años del Museo del Telégrafo mediante el Sorteo Mayor No. 4033, que contó con una bolsa total de 66 millones de pesos en premios.

Durante el acto, realizado en la Ciudad de México, participaron la directora general de Lotería Nacional, Olivia Salomón; la titular de FINABIEN, Rocío Mejía Flores, y la directora de Administración y Finanzas de la financiera, Guadalupe Trinidad Reyes García.

Olivia Salomón destacó que ambas conmemoraciones reconocen, por un lado, la labor de una institución que busca acercar servicios financieros a las familias mexicanas y, por otro, la historia de las comunicaciones que contribuyeron a conectar al país.

FINABIEN y Museo del Telégrafo reciben homenaje en el Sorteo Mayor 4033

La directora general de Lotería Nacional señaló que el sorteo reunió dos aniversarios que forman parte de la historia y el desarrollo de México. Explicó que hace cuatro años el antiguo Telecomm se transformó en Financiera para el Bienestar, con la misión de ampliar el acceso a servicios financieros, apoyar a pequeños negocios y generar oportunidades para quienes más lo necesitan.

También destacó los 20 años del Museo del Telégrafo, un recinto dedicado a preservar la memoria histórica de la telegrafía y difundir su importancia en las comunicaciones nacionales. El museo fue inaugurado el 22 de noviembre de 2006.

Salomón señaló que estas conmemoraciones recuerdan la importancia de honrar la historia del país y continuar construyendo un futuro de bienestar. Asimismo, hizo referencia al planteamiento de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo de que la transformación nacional debe traducirse en mejores condiciones de vida para las familias mexicanas.

Por su parte, Rocío Mejía Flores agradeció a la Lotería Nacional y a su titular por la emisión de los billetes conmemorativos, con los que se reconoce el legado de ambas instituciones.

La directora de FINABIEN explicó que la transformación de Telecomm en 2022 representó una evolución hacia la inclusión financiera, el ahorro formal, la inclusión digital y el otorgamiento de créditos para fortalecer la economía familiar y popular.

Añadió que, por instrucciones de la presidenta Claudia Sheinbaum, la institución concentra sus tareas en tres áreas: los servicios financieros básicos, los créditos a la palabra y la recepción de remesas, tanto en efectivo como mediante la Tarjeta Finabien Paisano.

FINABIEN y el Museo del Telégrafo fueron homenajeados en el Sorteo Mayor 4033 de la Lotería Nacional. (Cortesía)

Sorteo Mayor 4033: números ganadores y premios de la Lotería Nacional

El Sorteo Mayor No. 4033 distribuyó 66 millones de pesos en premios. El Premio Mayor, de 21 millones de pesos, correspondió al billete número 43680. La primera serie se puso a la venta en la Ciudad de México y la segunda se remitió a Torreón, Coahuila; la tercera se ofreció a través de medios electrónicos.

El segundo premio, de 2 millones 550 mil pesos, fue para el billete número 52849. Sus dos primeras series se destinaron a la venta en la Ciudad de México, mientras que la tercera estuvo disponible por medios electrónicos.

El tercer premio, de 900 mil pesos, correspondió al billete número 26755. La primera serie se puso a la venta en Monterrey, Nuevo León; la segunda se ofreció mediante canales electrónicos y la tercera también se destinó a medios electrónicos. Los números que obtuvieron reintegro fueron 0, 9 y 5.