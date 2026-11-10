Guillermo Zuany Portillo, exfiscal de Chihuahua que está prófugo de la justicia, aseguró que la gobernadora Maru Campos sí sabía de la operación de agentes de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) de Estados Unidos en el estado.

El exfiscal especializado en Operaciones Estratégicas y Antisecuestro, de la Fiscalía de Chihuahua, envió mensajes por texto a periodistas de The New York Times.

Los firmantes del reportaje son los periodistas Steve Fisher y Jack Nicas, quienes publicaron el reportaje “El hombre que ayudó a la CIA a operar en secreto en México”, publicado este martes 10 de noviembre.

Guillermo Zuany rompe comunicación con NYT antes de responsabilizar a Maru Campos por operativo de la CIA en Chihuahua

Guillermo Zuany dijo que Maru Campos sabía de la operación de la CIA en Chihuahua y que lo que hizo su gobierno fue de manera inmediata culpar al director de la Agencia Estatal de Investigación (AEI), Pedro Román Oseguera Cervantes, pues murió en el accidente que dio a conocer el caso.

“Campos ha mantenido que no tenía conocimiento de las actividades de la CIA en el estado. Inmediatamente después del choque, su gobierno sugirió que el comandante de policía que murió en el siniestro era el responsable de haber incluido a la CIA en las operaciones policiales” Guillermo Zuany, exfiscal de Chihuahua

El reportaje no solo contiene las declaraciones de Zuany sino entrevistas con funcionarios mexicanos y se basa en documentos no revelados aún.

Guillermo Zuany habría cortado comunicación al señalar que las entrevistas incluyen a “gente herida y mal intencionada”.

Guillermo Zuany habría facilitado entrada de Agentes de la CIA a Chihuahua ¿para recuperar su visa?

El reportaje también afirma que Guillermo Zuany facilitó la colaboración de los agentes de la CIA con policías de Chihuahua durante al menos seis meses, aunque él aseguró que siempre se ha “desempeñado de forma ética y profesional”.

Se señala que Zuany había ofrecido la posibilidad de incorporar a agentes estadounidenses a operaciones contra los cárteles.

Una de las hipótesis de The New York Times, que ha sido planteada por columnistas en México, es que Guillermo Zuany habría tenido colaboración con Estados Unidos a fin de recuperar la visa que le había sido retirada previamente.