Guillermo Arturo Zuany Portillo, exfiscal de Operaciones Estratégicas y Antisecuestro de Chihuahua, ayudó a la CIA a operar en México en secreto desde 2025.

Así lo aseguró The New York Times, quien resaltó que el exfiscal de Chihuahua ayudaba a la CIA mientras era investigado por el FBI por sus presuntos nexos con cárteles del narcotráfico.

Guillermo Zuany Portillo ayudó a la CIA a operar en México en secreto

De acuerdo con el reportaje “El Hombre que Ayudó a la CIA”, Guillermo Zuany Portillo ayudó a agentes de la CIA a operar en secreto en territorio mexicano por más de 6 meses.

Así lo aseguraron nueve funcionarios y agentes de seguridad de México y Estados Unidos a The New York Times, quienes señalaron que Zuany Portillo ayudó a unir a agentes extranjeros a misiones en territorio nacional.

El reportaje señaló que los elementos que se encontraban en operaciones para entrenar a agentes de seguridad mexicanos fueron integrados a algunas misiones por el exfiscal.

Guillermo Zuany Portillo comenzó a colaborar con la CIA en 2025 como contacto de confianza pero no le pagó.

Asimismo, el reporte señala que Zuany Portillo presentó a un agente de la CIA a agentes de seguridad de Chihuahua y afirmó que este elemento formaría una nueva unidad de fuerzas especiales.

A partir de entonces, dicho agente observó varios ejercicios tácticos y analizó al equipo, además de participar en los entrenamientos.

Luego, este agente, así como otros agentes de la CIA, comenzaron a acompañar las operaciones junto con Guillermo Zuany Portillo.

Sin embargo, varias de esas operaciones fracasaron, lo que generó sospechas entre los agentes mexicanos, quienes señalaron la posibilidad de que los criminales hubieran sido avisados.

Guillermo Zuany Portillo asegura que siempre actuó con ética, asegura

Con el operativo del pasado abril donde dos agentes de la CIA murieron en un accidente, la presencia secreta de estos elementos salió a la luz.

Según testigos consultados por The New York Times, Guillermo Zuany Portillo ordenó retirar los cuerpos de los agentes de la CIA y asegurarse de que no portaban insignias del gobierno mexicano.

Asimismo, aseguraron que Zuany Portillo los presionó para ocultar la presencia de los agentes de la CIA cuando fueron interrogados.

Por el escándalo, Guillermo Zuany Portillo y César Jáuregui renunciaron a su cargo y, mientras el segundo fue detenido, Zyany Portillo se mantiene como fugitivo.

Sin embargo, el exfiscal de Chihuahua aseguró al medio estadounidense que “siempre se ha comportado de manera ética y profesional”.

Además, aseguró que el reportaje solo recaba “la versión de personas resentidas y que actúan de mala fe”.

Asimismo, aseguró que la gobernadora Maru Campos sí conocía la presencia de la CIA en Chihuahua.

Ante la declaración, la gobernadora señaló que “está equivocado” y lo llamó a presentarse ante un juez por el caso “dar un paso al frente y decirlo”.