Bernardino Gómez Ávila, exjefe regional de Seguridad Pública de Uruapan, fue asesinado a balazos la mañana de este martes 10 de noviembre durante un ataque armado en Morelia, en el estado de Michoacán.

De acuerdo con la información, la agresión contra el exfuncionario ocurrió al exterior de una tienda de abarrotes, presuntamente propiedad de Bernardino Gómez Ávila, ubicada en la colonia Primo Tapia Poniente.

Sujetos armados dispararon en repetidas veces contra el establecimiento donde se encontraba Bernardino Gómez Ávila. Pese al rápido arribo de los paramédicos tras el ataque, el expolicía ya no presentaba signos vitales.

Matan a Bernardino Gómez Ávila, exjefe de Seguridad de Uruapan, en ataque armado (Captura de pantalla)

Confirman asesinato de Bernardino Gómez Ávila, exjefe de Seguridad de Uruapan

Bernardino Gómez Ávila, quien se desempeñó como exjefe de Seguridad de Uruapan en 2023, fue víctima de un ataque directo. Civiles armados lo interceptaron y dispararon en su contra en repetidas ocasiones.

Tras el reporte de detonaciones, elementos de seguridad y servicios de emergencia acudieron al sitio. Reportes indican que, cuando los paramédicos arribaron al lugar, Bernardino Gómez Ávila ya se encontraba sin vida.

La zona fue intervenida por personal de investigación y peritos de la Fiscalía de Michoacán, quienes realizaron las diligencias correspondientes y comenzaron las investigaciones para esclarecer el asesinato.

Hasta el momento, no se ha informado públicamente sobre el móvil del ataque ni se han reportado personas detenidas por el asesinato de Bernardino Gómez Ávila en la comunidad de Morelia.

¿Quién fue Bernardino Gómez Ávila? (Redes sociales)

¿Quién fue Bernardino Gómez Ávila?

Bernardino Gómez Ávila tuvo una trayectoria en distintas corporaciones de seguridad de Michoacán. Fue jefe de Seguridad de Uruapan y ocupó cargos policiales en Ziracuaretiro, Ecuandureo y Puruándiro.

Su historial también estuvo marcado por antecedentes judiciales, pues, cuando se desempeñaba como director de la Policía de Ecuandureo en 2016, fue detenido por su presunta participación en el secuestro de seis personas.

Asimismo, el exfuncionario había sobrevivido a un atentado armado en mayo de 2017, cuando circulaba por la autopista Siglo XXI, cerca de San Ángel Zurumucapio. Uno de sus hijos resultó herido en esa agresión.

Posteriormente, en marzo de 2024, la Fiscalía estatal publicó una ficha de búsqueda con recompensa de 100 mil pesos por información que permitiera localizarlo y detenerlo por su probable responsabilidad en el delito de secuestro agravado.