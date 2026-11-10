Muchísimos mexicanos y mexicanas consultamos la revista del consumidor de Profeco para tomar decisiones en diversas compras, lo que fortalece nuestra economía personal y familiar al darnos datos tan importantes y protegernos como consumidoras y consumidores. Es un hábito arraigado en nuestros hogares, es una guía en un mar de publicidad.

Al celebrar su 50 aniversario, esta publicación nos entrega una edición conmemorativa que va mucho más allá de la nostalgia de sus materiales históricos o la rigurosidad de sus estudios de calidad. Esta vez, el foco se desplaza hacia un territorio íntimo, feminista y profundamente humano: la autonomía financiera de las mujeres.

Tradicionalmente, el acto de ir al súper o elegir un producto se ha visto como una tarea doméstica más, una obligación silenciosa e invisible. Las cifras demuestran que las mujeres somos grandes administradoras. El consumo en México se escribe con nombre de mujer: el 91 % de las mujeres son consumidoras activas y, de manera crucial, sobre nosotras recae el 52 % de las decisiones de compra de consumo masivo, una cifra que escala a más del 86 % en productos tan esenciales como los lácteos.

Las mujeres no solo compramos, las mujeres siempre buscamos lo mejor para nosotras mismas, pero especialmente para nuestras familias y para la economía familiar, sosteniendo y decidiendo. En esta incansable tarea de gestión, buscamos productos de calidad, que cumplan lo que prometen, que cubran nuestras necesidades y que su costo sea apropiado de acuerdo a la economía de cada una. Es así como Profeco se convierte en nuestra gran aliada.

Reconocer esto desde una perspectiva feminista implica transformar el consumo en un acto de conciencia y emancipación. La autonomía financiera no es un concepto abstracto guardado en las altas finanzas, empieza ahí, en el mercado, en la pantalla digital donde el 82% de las mexicanas ya compra en línea, ahorrando mucho tiempo y dinero.

Tener información clara y el poder de decidir sobre el dinero es el primer paso para construir una vida propia, libre de dependencias y subordinaciones. Cuando una mujer aprende a proteger su economía y a hacer valer sus derechos (en este caso derechos de consumidora), está blindando su libertad personal y el futuro de su entorno.

Se debe entender que las decisiones cotidianas de las mujeres tienen un impacto colectivo inmenso. El consumo informado no es solo una estrategia de ahorro, es una forma de hacer oír nuestra voz y exigir un mercado más justo, donde nuestra capacidad de gestión y cuidado sea valorada como el motor social que realmente es.

Juntas y juntos impulsemos un consumo consciente, informado, solidario y profundamente libre.

Jennifer Islas. Política, feminista y conferencista.