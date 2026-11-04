La directora general de Lotería Nacional, Olivia Salomón presentó en Yucatán, el billete conmemorativo de InnovaFest 2026, iniciativa que reconoce el impulso a la innovación pública, privada y académica en México, promovida por la Secretaría de Economía en coordinación con el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) y los gobiernos estatales.

En el encuentro participaron el secretario de Economía, Marcelo Ebrard; el gobernador de Yucatán, Joaquín Díaz Mena; el director general del IMPI, Vidal Llerenas Morales; y la coordinadora de InnovaFest, Cecilia Bañuelos Barrón.

También estuvo presente la gobernadora de Morelos, Margarita González Saravia, entidad que recibirá la estafeta como próxima sede del encuentro.

Lotería Nacional presenta billete conmemorativo de InnovaFest 2026 (cortesía)

Marcelo Ebrard destaca la innovación como motor del desarrollo

Durante la presentación, el secretario de economía, Marcelo Ebrard señaló que la innovación en México es fundamental para transformar el futuro del país y generar bienestar, riqueza y autonomía. También destacó la importancia de proteger la propiedad intelectual de las creaciones nacionales.

Si queremos generar el bienestar, la riqueza, la autonomía, la independencia de México, depende de la innovación. Marcelo Ebrard Casaubon, secretario de Economía

El funcionario mencionó que México cuenta con una creciente participación exportadora en sectores como semiconductores, cómputo, equipos para centros de datos y tecnologías relacionadas con inteligencia artificial.

Asimismo, agradeció a la Lotería Nacional por reconocer a InnovaFest y señaló que el encuentro busca convocar a jóvenes, empresas e instituciones académicas de la región para impulsar el desarrollo de Yucatán, Campeche y Quintana Roo.

Lotería Nacional presenta billete conmemorativo de InnovaFest 2026 (cortesía)

Yucatán abre sus puertas a la innovación

El gobernador Joaquín Díaz Mena afirmó que la entidad busca reunir talento, inversión e ideas para contribuir al futuro del país. También destacó el proyecto Renacimiento Maya como una estrategia para impulsar obras de desarrollo y generar oportunidades profesionales para las juventudes.

Gracias por confiar en Yucatán, por ayudarnos a proyectar nuestra tierra y por ser parte de este renacimiento que transformará los sueños de nuestros jóvenes en grandes oportunidades para que se desarrollen en el futuro, tengan éxito y logren bienestar para sus familias. Joaquín Díaz Mena, gobernador de Yucatán

Por su parte, la directora general de la LOTENAL, Olivia Salomón destacó que la emisión del billete permitirá llevar el mensaje de InnovaFest a distintos puntos del país, mediante tres millones 600 mil cachitos.

La directora de la institución señaló que detrás de cada desarrollo tecnológico existen personas con talento, proyectos y determinación para contribuir al crecimiento nacional.

Lo más valioso de InnovaFest está en las personas; detrás de cada invento, de cada proyecto y de cada nueva propuesta, hay mujeres y hombres con sueños, capacidades y una enorme determinación para salir adelante. Olivia Salomón, directora general de Lotería Nacional

La directora general de la LOTENAL, Olivia Salomón también destacó que, bajo el liderazgo de la presidenta Claudia Sheinbaum, la ciencia y el desarrollo tecnológico ocupan un lugar relevante para fortalecer la soberanía y alcanzar la prosperidad compartida.

Lotería Nacional presenta billete conmemorativo de InnovaFest 2026 (cortesía)

IMPI reporta solicitudes de patentes nacionales e internacionales

Durante el encuentro, el director general del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, Vidal Llerenas Morales, señaló que la protección de las creaciones nacionales y la transferencia de tecnología son elementos importantes para convertir el conocimiento en soluciones y oportunidades de crecimiento.

Informó que el instituto ha recibido 15 mil 500 solicitudes de patentes internacionales y 2 mil 500 nacionales. También indicó que se redujo a 12 meses el tiempo de resolución para el otorgamiento de patentes, con el propósito de estimular el talento inventivo y agilizar la llegada de nuevos desarrollos tecnológicos al mercado.

En su intervención, la coordinadora de InnovaFest, Cecilia Bañuelos, destacó que México cuenta con talento para desarrollar soluciones propias y convertirlas en oportunidades de crecimiento. Añadió que esta estrategia se alinea con el Plan México, que busca aumentar el contenido tecnológico nacional en las cadenas globales de valor y fortalecer a los proveedores del país.

Lotería Nacional presenta billete conmemorativo de InnovaFest 2026 (cortesía)

Sorteo Mayor 4035 tendrá premio de 21 millones de pesos

Como parte del reconocimiento a InnovaFest 2026, la Lotería Nacional emitió el Sorteo Mayor 4035, que tendrá un premio mayor de 21 millones de pesos en tres series y una bolsa repartible de 66 millones de pesos en premios.

La emisión contempla tres millones 600 mil cachitos, disponibles con las y los billeteros, en puntos de venta autorizados, en miloteria.mx y en la aplicación MiLotería.

El sorteo se realizará el martes 10 de noviembre de 2026 y será transmitido a través del canal institucional de YouTube Sorteos Tradicionales de la Lotería Nacional.