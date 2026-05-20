El municipio de Monterrey dio un paso más en materia de inclusión y rehabilitación al inaugurar el nuevo Domo Acuático Terapéutico de la Ciudad de la Inclusión, un espacio diseñado para brindar terapias físicas e hidroterapia gratuitas a personas con discapacidad.

La obra forma parte del programa “Espacios DIFerentes” y representó una inversión cercana a los 39 millones de pesos, destinados a modernizar la infraestructura terapéutica y ampliar la capacidad de atención para niñas, niños, jóvenes y adultos que requieren rehabilitación especializada.

Monterrey impulsa espacios de rehabilitación física y movilidad incluyente

Durante siete meses se realizaron trabajos integrales para rehabilitar la alberca terapéutica, los vestidores, baños y cuarto de máquinas, además de construir una nueva techumbre de 560 metros cuadrados que permitirá operar el espacio durante todo el año, incluso en temporadas de lluvia o temperaturas extremas.

El nuevo complejo cuenta con alberca climatizada, tinas de hidroterapia, tanque terapéutico y elevador hidráulico, así como instalaciones adaptadas para facilitar el acceso de personas con movilidad reducida o necesidades motrices y sensoriales.

Las autoridades municipales destacaron que el espacio permitirá incrementar la atención terapéutica y mejorar las condiciones de recuperación de pacientes que requieren terapias constantes para su desarrollo físico y emocional.

Además de ampliar la cobertura de atención, el Domo Acuático Terapéutico forma parte de la estrategia de Monterrey para consolidar infraestructura pública incluyente y accesible, enfocada en garantizar igualdad de oportunidades y bienestar para las personas con discapacidad.

Con este proyecto, el DIF Monterrey busca acercar servicios comparables a los de centros privados especializados, pero sin costo para las familias usuarias. La intención es fortalecer la movilidad, autonomía y calidad de vida de las personas con discapacidad, además de reducir barreras económicas para acceder a tratamientos de rehabilitación.