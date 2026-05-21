La zona arqueológica de Chichén Itzá volvió a ser violada, luego de que dos estadounidenses escalarán la pirámide de Kukulcán, pese a la prohibición y tras quebrantar los cordones de delimitación.

Tras los hechos los estadounidenses fueron detenidos por locatarios en Chichén Itzá para luego ser entregados a la policía, sin embargo, tras pagar una multa fueron liberados.

Pirámide de Kukulcán en Chichén Itzá es escalada por estadounidenses, locatarios los detienen

A través de las redes sociales turistas extranjeros, identificados como dos estadounidenses han causado indignación, tras escalar la pirámide de Kukulcán en Chichén Itzá, pese a la estricta prohibición desde 2008.

Según testigos, los dos turistas estadounidenses ingresaron a Chichén Itzá de forma gratuita debido al conflicto entre prestadores de servicio de Pisté y Tinum con el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) y el Gobierno del Estado.

TURISTAS EXTRANJEROS DESAFÍAN PROHIBICIÓN Y ESCALAN LA PIRÁMIDE DE KUKULKÁN EN CHICHÉN ITZÁ



Dos turistas extranjeros causaron indignación al ser captados escalando la pirámide de Kukulkán en la zona arqueológica de Chichén Itzá, violando una estricta prohibición federal vigente… pic.twitter.com/d7NaaqwsM1 — México Ahora (@AhoraMex) May 20, 2026

Por lo que aprovecharon los estadounidenses el acceso a la zona arqueológica sin seguridad, violando los cordones de restricciones de la pirámide de Kukulcán en Chichén Itzá.

Tras bajar, los estadounidenses fueron detenidos por los artesanos de la zona ante la indignación, quienes solicitaron la intervención de autoridades y por lo que fueron entregados a la policía.

TURISTAS NORTEAMERICANOS SUBEN A LA PIRÁMIDE DE KUKULCÁN EN CHICHÉN ITZÁ#Video | Dos visitantes originarios de Estados Unidos burlaron la seguridad en la zona arqueológica de Chichén Itzá y escalaron el Castillo de Kukulcán, logrando llegar casi a la cima de la estructura… pic.twitter.com/dQdAV3sfB9 — Yucatán Ahora (@yucatanahora) May 20, 2026

Tras pago de multa por escalar pirámide en Chichén Itzá estadounidenses quedan libres

Según información local, tras pago de multa por escalar pirámide en Chichén Itzá, los estadounidenses quedaron libres.

Y aunque autoridades no dieron información oficial sobre los hechos ocurridos en Chichén Itzá con la violación de los dos estadunidenses, se sabe que la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicas establece multas que pueden oscilar desde los 34 mil 574 hasta los 170 mil pesos.