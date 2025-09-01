Este 1 de septiembre entra en funciones la nueva Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y una de las primeras decisiones que tomarán este mismo día será la designación de las personas que van a integrar el Órgano de Administración Judicial (OAJ).

Este Órgano de Administración Judicial es producto de la reforma al Poder Judicial que derivó en las elecciones 2025 para elegir nuevos integrantes del Poder Judicial.

El OAJ va a reemplazar al Consejo de la Judicatura Federal (CJF). Cabe recordar que la presidencia de la SCJN y del CJF recaían en una misma persona, la última fue Norma Piña, pero a partir de hoy estarán de manera separada.

Sus integrantes serán designados ya que estos no fueron electos en las elecciones Poder judicial 2025.

Órgano de Administración Judicial sustituye al Consejo de la Judicatura Federal ( Cuartoscuro / Mario Jasso)

Funciones del nuevo Órgano de Administración Judicial

¿Qué hará el Órgano de Administración Judicial? El OAJ tendrá como funciones principales administrar y gestionar los recursos, el personal y el funcionamiento del Poder Judicial de la Federación (PJF).

Entre elsus responsabilidades están:

Administración de presupuesto

Carrera judicial

Determinación de Circuitos y sedes judiciales

Otras

La importancia del Organo de Administración Judicial es que sus decisiones administrativas deben asegurar el funcionamiento institucional .

Se va a coordinar con el Tribunal de Disciplina Judicial, otro órgano creado con la reforma judicial 2025.

Cabe recordar que el Tribunal de Disciplina Judicial investigará y resolverá procedimientos de responsabilidad administrativa por faltas graves cometidas por personal jurídico

Ademas, evaluará el desempeño de magistradas, magistrados, jueces juezas y emitirá sanciones.

¿Cómo se integra el Órgano de Administración Judicial?

El Órgano de Administración Judicial se integrará por cinco personas, tres designadas por la SCJN, uno por la Cámara de Senadores y otro por la Presidenta de la República.

Cabe recordar que la presidenta Claudia Sheinbaum dijo que su propuesta será Nestor Vargas Solano, un hombre cercano a ella desde que era alcaldesa de Tlalpan y dijo que es un hombre honorable.

Nestor Vargas Solano tiene acusaciones por violencia sexual contra una exfuncionaria del gobierno de la Ciudad de México.

En el caso de los tres integrantes designados por la SCJN, Hugo Aguilar Ortiz dijo que probablemente se haría con ocho votos en caso de que el ministro electo Arístides Rodrigo Guerrero no acuda por estar hospitalizado (aunque la familia aseguró que estará en la ceremonia).