Lorena Josefina Pérez Romo participó como candidata a ministra de la nueva Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en las elecciones 2025 pero no ganó, no obstante, sí obtuvo un puesto en el nuevo Poder Judicial como integrante del Organo de Administración Judicial (OAJ).

Su cargo fue confirmado el 2 de septiembre, solo unas horas después de haberse instalado la nueva SCJN, encabezada por Hugo Aguilar Ortiz.

Lorena Josefina Pérez Romo es una de las cinco integrantes del OAJ y una de los tres nombramientos de la SCJN. Te contamos más de ella:

¿Qué estudió Lorena Josefina Pérez Romo?

Lorena Josefina Pérez Romo es licenciada en Derecho por el Tecnológico de Monterrey; tiene dos especialidades, una en Secretaría de Estudios y Cuenta y en otra en Impartición de Justicia para Adolescentes.

También es maestra en Derecho Procesal Penal y doctora en Derecho Procesal Penal. Actualmente es doctorante en Derechos humanos y se sabe que ha tomado cursos en Estados Unidos e Italia.

¿En qué ha trabajado Lorena Josefina Pérez Romo?

Lorena Josefina Pérez Romo ha sido magistrada federal y catedrática.

¿Cuáles son las propuestas de Lorena Josefina Pérez Romo?

Las tres principales propuestas de Lorena Josefina Pérez Romo como candidata a ministra de la SCJN fueron:

Una Corte Ciudadana y que rinde cuentas, este rubro, obedece a la imperante necesidad de transformar la relación de la Corte con el Pueblo de México, Una Corte propositiva. Si bien es cierto hay 3 Poderes independientes y autónomos, también es verdad que existe un solo Estado Mexicano, y la suma de los 3 Poderes debe reflejarse en el reforzamiento y colaboración de las soluciones efectivas para el Pueblo de México. Una Corte innovadora y eficiente, en este rubro presento acciones dirigidas a mejorar y renovar el trabajo de la Corte, mediante el uso eficiente de la tecnología.

Lorena Josefina Pérez Romo es parte del Órgano de Administración Judicial

Lorena Josefina Pérez Romo es una de las cinco integrantes del Órgano de Administración Judicial.

Cabe recordar que a su cargo estarán el plan de austeridad para que ningún trabajador o jubilado gane mas que la presidenta de México y para que no se despilfarre el presupuesto.