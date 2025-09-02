El Órgano de Administración Judicial (OAJ) que sustituye al Consejo de la Judicatura Federal y que ahora será independiente ya inició funciones y la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) confirmó sus tres nombramientos.

Además, anunció que el nombramiento de la Presidencia de la República, Nestor Vargas Solano será quien que presida el OAJ.

Los tres nombramientos de la SCJN, a cargo de Hugo Aguilar Ortiz, para el OAJ son:

Catalina Ramírez Hernández

Lorena Josefina Pérez Romo

José Alberto Gallegos Ramírez

¿Cómo está conformado el Organo de Administración Judicial?

El Órgano de Administración Judicial tiene cinco integrantes y estos ya han sido confirmados:

Nestor Vargas Solano, presidente, propuesto por la Presidencia Catalina Ramírez Hernández, nombrada por SCJN Lorena Josefina Pérez Romo, nombrada por SCJN José Alberto Gallegos Ramírez, nombrado por SCJN Surit Berenice Romero, designada por el Poder Legislativo

Los cinco integrantes van a durar seis años en el cargo, no habrá posibilidad de reelección y la presidencia será rotatoria cada dos años.

La SCJN detalló que estos nombramientos se hicieron en la primera sesión tras su instalación, misma que inicio casi a la media media noche y terminó a las 1:00 de la mañana de este martes 2 de septiembre.

Órgano de Administración Judicial tendrá a su cargo la ejecución del plan de austeridad

El Organo de Administración Judicial ya inició actividades desde las primeras horas de este 2 de septiembre y una de sus funciones será aplicar el plan de austeridad del Poder Judicial.

Cabe recordar que en su primer discurso, el ministro presidente de la SCJN dio a conocer varias medidas del mismo:

Revisar pensiones de ministros jubilados

Que ningún trabajador o jubilado gane más que la presidenta de la república

Eliminar otros apoyos que generan gastos excesivos al presupuesto autorizado a la Suprema Corte de Justicia de la Nación

Eliminar de los excesos administrativos y gastos superfluos

Reducir los apoyos adicionales de ministros aunque se permitirá lo estrictamente indispensable para el óptimo funcionamiento de la SCJN

Eliminar el seguro de gastos médicos mayores y el seguro de terminación de jubilación anticipada

Inscribirse al ISSSTE

Órgano de Administración Judicial: la austeridad será norma, pero es oportunidad no amenaza

Nestor Vargas Solano, quien ha tenido señalamiento de abuso sexual y quien ahora presidente el OAJ, dijo que la austeridad será la norma y no la excepción.

También señaló que van a impulsar una carrera judicial basada en el mérito, libre de favoritismo y con procesos de formación, evaluación y rendición de cuentas.

Agregó que este es el inicio de una nueva etapa constitucional, de transformación del Poder Judicial y de una justicia accesible y humana.

Dijo que ello significa que no habrán más privilegios y que los trabajadores deben tomar esto como una oportunidad no como una amenaza.