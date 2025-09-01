La Cámara de Senadores designó a Surit Berenice Romero Domínguez como la integrante que le corresponde para el Órgano de Administración Judicial (OAJ), que sustituye al Consejo de la Judicatura Federal (CJF); la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) asignará 3.

El nombramiento de Romero Domínguez se dio la noche del 31 de agosto; sin embargo, será avalado este 1 de septiembre por la Cámara de Senadores para que posteriormente pueda tomar protesta.

El Órgano de Administración Judicial se compondrá de 5 miembros de los cuales, el Poder Legislativo y el Poder Administrativo podrán nombrar uno respectivamente.

Aquí te contamos todo lo que sabemos sobre Surit Berenice Romero Domínguez como:

¿Quién es Surit Berenice Romero Domínguez?

¿Cuántos años tiene Surit Berenice Romero Domínguez?

¿Cuál es el signo zodiacal de Surit Berenice Romero Domínguez?

¿Surit Berenice Romero Domínguez tiene esposo?

¿Surit Berenice Romero Domínguez tiene hijos?

¿Qué estudió Surit Berenice Romero Domínguez?

¿Cuál es su trayectoria? y más

¿Quién es Surit Berenice Romero Domínguez?

Surit Berenice Romero Domínguez es una política y abogada mexicana, militante de Morena.

Romero Domínguez será una de los 5 primeros miembros del Órgano de Administación Judicial, luego de que tome protesta en la Cámara de Senadores.

Se trata del nombramiento que corresponde al Poder Legislativo para esté nuevo órgano que sustituye al CJF.

¿Cuántos años tiene Surit Berenice Romero Domínguez?

Se desconoce cuántos años tiene Surit Berenice Romero Domínguez.

¿Cuál es el signo zodiacal de Surit Berenice Romero Domínguez?

Debido a que no se conoce su fecha de cumpleaños, no se puede saber bajo qué signo zodiacal nació.

¿Surit Berenice Romero Domínguez tiene esposo?

La vida personal de Surit Berenice Romero Domínguez permanece privada, por lo que no sabemos si tiene esposo.

¿Surit Berenice Romero Domínguez tiene hijos?

De la misma manera, desconocemos si la nueva miembro del Órgano de Administración Judicial tiene hijos.

¿Qué estudió Surit Berenice Romero Domínguez?

Surit Berenice Romero Domínguez es licenciada en Derecho por la Universidad de Cuautitlán Izcalli.

Asimismo, cuenta con una Maestría en Derecho Administrativo por la Universidad Panamericana.

¿Cuál es la trayectoria de Surit Berenice Romero Domínguez?

Surit Berenice Romero Domínguez se ha desempeñado como abogada, ministra e incluso como miembro del gabinete del gobierno del expresidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

De marzo a diciembre de 2021, Romero Domínguez se desempeñó como encargada de despacho de la Procuraduría Federal del COnsumidor (Profeco).

Asimismo, de diciembre de 2018 a enero de 2024 fue subprocuradora de servicios de Profeco.

Otros cargos que ha desempeñado son:

Directora de análisis y prospectiva delegacional: de julio 2016 a noviembre de 2018

Magistrada de Sala Regional en la segunda sala regional metropolitana desde el 12 de febrero de 2024.

Ahora formará parte del Órgano de Administración Judicial.