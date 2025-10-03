Este jueves 2 de octubre de 2025 fue asesinado Alejandro Franco Cruz “El Ave”, identificado como un presunto operador de la Familia Michoacana.

La ejecución habría ocurrido cuando Alejandro Franco Cruz “El Ave viajaba en un vehículo particular por calles de Cuernavaca, en el estado de Morelos.

Se presume que “El Ave” sería mano derecha de “El Santos de la Estación” y operador cercano de “El Negro Valdovinos”, ambos ligados a la Familia Michoacana.

Violencia en México (Omar Martínez / Cuartoscuro / Omar Martínez Noyola)

¿De qué se le acusaba a Alejandro Franco Cruz “El Ave”?

Los reportes refieren que la agresión contra Alejandro Franco Cruz “El Ave” se registró en la calle Carlos Cuaglia, en el centro de Cuernavaca.

Un comando armado habría interceptado a “El Ave” antes de incorporarse a la Av. Adolfo López Mateos, cuando iba a bordo de en un Jetta negro A6 GLI.

A “El Ave” se le consideraba uno de los principales sicarios de la célula criminal dedicada a:

Extorsión

Secuestro

Cobro de piso

Venta de droga

Por estos hechos, las autoridades desplegaron un fuerte operativo en busca de los presuntos responsables.