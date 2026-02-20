José de Jesús Vargas, El Chango Méndez, es un narcotraficante enviado a Estados Unidos quien podría enfrentar cadena perpetua.

Tras su liderazgo en La Familia Michoacana, se le acusan de diversos cargos como envío de drogas a Estados Unidos, lavado de dinero, portación de armas de uso exclusivo del Ejército, por ello te contamos lo que sabemos de él.

¿Quién es José de Jesús Méndez Vargas?

¿Qué edad tiene José de Jesús Méndez Vargas?

¿Quién es la esposa de José de Jesús Méndez Vargas?

¿Qué signo zodiacal es José de Jesús Méndez Vargas?

¿Cuántos hijos tiene José de Jesús Méndez Vargas?

¿Qué estudió José de Jesús Méndez Vargas?

¿En qué ha trabajado José de Jesús Méndez Vargas?

‘El Chango Méndez’ ya tiene fecha para enfrentar a la justicia en Estados Unidos (Eduardo Díaz/SDPnoticias )

¿Quién es José de Jesús Méndez Vargas?

El Departamento de Justicia de Estados Unidos señala a Jesús Méndez Vargas como líder de La Familia Michoacana de 2006 a 2011, organización que a la vez consideró como una “despiadada empresa de narcotráfico”.

Las autoridades de Estados Unidos señalan que por el envío de drogas a Estados Unidos podría enfrentar cargos por mínimo 10 años y máximo por una sentencia de cadena perpetua.

En México, en 2024 fue sentenciado a 45 años de prisión por delincuencia organizada y portación de armas de fuego de uso exclusivo del ejército.

¿Qué edad tiene José de Jesús Méndez Vargas?

Al momento de ser trasladado a Estados Unidos, El Chango Vargas tenía 51 años de edad, por lo que este 2026 ya tendría 52 años.

De acuerdo con el Departamento del Tesoro, hay varias fechas que corresponderían a su fecha de nacimiento: 28 de febrero de 1974, 6 de agosto de 1973 o 18 de septiembre de 1989.

También detalla posibles ligares de nacimiento como Coloma, Michoacán o Acapulco, Guerrero.

El Departamento del Tesoro identificó domicilios que ocupó José de Jesús Méndez Vargas como Tazumbos, Jalisco; Apatzingán, Michoacán; Toluca, Estado de México; y CDMX.

¿Quién es la esposa de José de Jesús Méndez Vargas?

Se desconoce esa información de manera pública.

¿Qué signo zodiacal es José de Jesús Méndez Vargas?

De ser correcta la fecha de nacimiento de 18 de febrero, su signo zodiacal sería Piscis.

¿Cuántos hijos tiene José de Jesús Méndez Vargas?

De lo poco que se conoce sobre la descendencia de José de Jesús Méndez Vargas, El Chango Méndez, ha sido el asesinato de su hijo Diego Méndez Velázquez, El Changuito, en marzo de 2025, en Querétaro.

Él y otras dos personas fueron ejecutados en una camioneta Lamborghini Urus en Querétaro, pero autoridades estatales señalaron que no tenía actividades delincuenciales en la entidad.

Medios de comunicación han asegurado que sí tenía residencias en San Juan del Río y Ezequiel Montes.

¿Qué estudió José de Jesús Méndez Vargas?

Se desconoce el nivel de estudios de José de Jesús Méndez Vargas.

¿En qué ha trabajado José de Jesús Méndez Vargas?

El liderazgo de El Chango Vargas en La Familia Michoacana fue de 2006 a 2011, para lo cual ejerció violencia, incluso contra autoridades.

La Familia Michoacana controlaba la fabricación, distribución de drogas en el estado de Michoacán, incluido el puerto de Lázaro Cárdenas “un punto clave de transbordo de drogas”.

Un de las acusaciones del Departamento de Justicia es que La Familia Michoacana prohibió la venta y uso de metanfetaminas en los territorios bajo su control y que esta únicamente sería producida para ser enviada a Estados Unidos.

A la organización se le responsabiliza de violencia mediante asaltos, asesinatos y secuestros.

Futuro jurídico de El Chango Vargas se conocerá el 24 de marzo

José de Jesús Méndez Vargas, conocido como El Chango Méndez ya tiene fecha para su siguiente comparecencia en una corte de Nueva York y esta será el día 24 de marzo 2026.

La audiencia se realizará ante el juez del distrito Jay Clayton en la corte federal de Manhattan a las 10:30 horas del 24 de marzo.

Esta audiencia será la que definirá el rumbo jurídico de uno de los fundadores de La Familia Michoacana, luego de que fue trasladado a Estados Unidos en el primer envío masivo de narcotraficantes hecho por el gobierno de Claudia Sheinbaum en febrero de 2025.