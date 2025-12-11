Las cuentas de Edgar Rodríguez Ortiz o Edgar N, alias El Limones, detenido en Durango, fueron bloqueadas por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), confirmó el Gabinete de Seguridad.

El bloqueo incluye sus cuentas, las de sus empresas y las de personas de su círculo cercano.

La acción se dio como parte del objetivo de seguir investigando sus actividades como jefe de plaza y operador financiero del grupo delictivo de Los Cabrera, facción ligada a Los Mayos, del Cártel de Sinaloa.

Revelan historial fotográfico de Pedro Haces con El Limones

Edgar Rodríguez también es secretario de organización en Durango de la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México (CATEM).

Ante la publicación de fotografías con el dirigente sindical y diputado federal de Morena, Pedro Haces, este se deslindó de él y dijo que no pertenece a CATEM, ello en un video en el que pidió apegarse únicamente a la información legal.

No obstante, El Limones aparece en varias fotos junto a Pedro Haces y se le ve usar ropa con logotipos de la CATEM, las cuales se han encargado de difundir internautas.

El Limones pertenece a CATEM, extorsionaba y llevaba las finanzas de Los Cabrera

El día anterior, Omar García Harfuch presumió la detención de El Limones como una acción resultado del combatir a la extorsión.

Su actividad se basaba en la extorsión a comerciantes y ganaderos, asó como de operar las finanzas del grupo delictivo conocido como Los Cabrera, grupo relacionado al Cártel de Sinaloa.

Durante su detención en Durango se aseguraron armas largas, una granada y equipo táctico, de acuerdo con la información del Gabinete de Seguridad.