Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), afirmó que México no se encuentra controlado por cárteles.

En entrevista para El Universal, Omar García Harfuch reconoció la presencia de grupos del crimen organizado en territorio nacional, sin embargo, rechazó que estos tengan el control del país.

Por el contrario, el titular de la SSPC resaltó el trabajo del gobierno federal, señalando que continuarán trabajando para detener criminales y así reducir su presencia en México.

Para El Universal, Omar García Harfuch reconoció que si bien el tema de la seguridad en México aún no está resuelto, es importante resaltar que actualmente se ha logrado reducir en un 37% los homicidios registrados.

En este sentido, el funcionario federal añadió que durante el actual gobierno federal se ha logrado la detención de 37 mil personas, las cuales están relacionadas a la comisión de delitos de alto impacto.

Con información de El Universal, García Harfuch destacó que estos resultados en el combate al narcotráfico han sido gracias al trabajo conjunto entre estados y autoridades federales.

