Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), informó que el Gabinete de Seguridad decomisó 320 kilogramos de metanfetaminas y detuvo a dos personas, en Los Mochis, Sinaloa.

Las autoridades del Gabinete de Seguridad detallaron que las metanfetaminas detectadas iban en un tractocamión Volvo con la caja refrigerada.

Omar García Harfuch dijo que con esta acción se evita que miles de dosis de drogas lleguen a las calles.

Omar García Harfuch reporta decomiso de metanfetaminas en tráiler en Los Mochis

El operativo estuvo encabezado por autoridades de la Fiscalía General de la República (FGR) y el Gabinete de Seguridad en Sinaloa.

En las fotografías compartidas por Omar García Harfuch se ve el interior de la caja de un tráiler con una carga de costales aunque no se especificó cuál era esa carga “fachada”

También se mostró el camión Volvo asegurado color blanco en el que en su interior iba la carga de metanfetaminas ocultas aunque no se detalló el destino.

Omar García Harfuch anuncia la detención de 12 del CJNG en San Cristóbal de las Casas

Este mismo 7 de diciembre, Omar García Harfuch reportó que en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, se detuvieron a 12 personas pertenecientes al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Les aseguraron armas largas y cortas, vehículos, narcóticos y equipo táctico tras el operativo entre la Fuerza de Reacción Inmediata PAKAL y las instituciones del Gabinete de Seguridad.