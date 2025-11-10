Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, (SSPC), anunció la detención de 20 integrantes de la organización criminal “La Barredora”, brazo armado del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Entre ellos está incluido el jefe de plaza de Jalapa, Tabasco, Jorge Armando N, alias El Toto.

Las detenciones fueron producto de un operativo conjunto en Tabasco, emprendido por autoridades estatales y federales.

Entre los 20 detenidos también se detuvieron a cuatro policías municipales de Jalapa, uno de ellos su director, Miguel Luciano N.

Detienen a Jorge Armando N, El Toto, en Tabasco

Jorge Armando N, El Toto, está relacionada con una agresión en Macuspana, Tabasco, en la que murieron dos mujeres.

El integrante de “La Barredora” es señalado de otros delitos. Al momento de la detención, se les aseguraron 17 armas de fuego, vehículos y drogas.

Omar García Harfuch dijo que la SSC y el Gabinete de Seguridad que encabeza continuarán reforzando acciones para detener a generadores de violencia.

Omar García Harfuch anunció la detención de exdirector de Policía estatal en Tabasco

Eón días pasados, Omar García Harfuch informó que el 29 de octubre también se detuvo a Leonardo Arturo N, exdirector de la policía estatal de Tabasco en el año 2021.

Este hombre estaba presuntamente relacionado “La Barredora”, cuyo líder, Hernán Bermúdez Requena, fue titular de la Secretaría de Seguridad de Tabasco en el gobierno de Adán Augusto López Hernández.

La detención del hombre de 55 años, se hizo en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, por estar presuntamente vinculado a delitos de extorsión a comerciantes, secuestro, distribución y venta de drogas.