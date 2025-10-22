Iván García, exfuncionario de Teapa ha caído, tras ser arrestado por elementos de la Fuerza Interinstitucional de Reacción Táctica (FIRT) Olmeca por presuntos nexos con La Barredora.

La detención del exfuncionario de Teapa en Tabasco, Iván García -se desconoce su edad- se dio esta mañana de miércoles 22 de octubre de 2025, tras un operativo.

Asimismo, se precisó que el arresto del exfuncionario de Teapa, Iván García se llevó a cabo en su casa, localizada en este mismo municipio del estado.

Según información de medios locales el arresto de Iván García deriva de varias investigaciones en contra del exfuncionario de Teapa vinculadas con el delito de delincuencia organizada.

Asimismo, se sabe que tras el arresto del exfuncionario de Teapa, Iván García, las autoridades en el estado tuvieron que reforzaron la seguridad en el municipio.

🔴 Detienen a exsecretario del ayuntamiento de Teapa



La Fuerza Interinstitucional Olmeca (FIRT) detuvo esta mañana a Iván García, exsecretario del ayuntamiento de Teapa, durante un operativo conjunto. Es señalado como integrante de la célula delictiva conocida como La Barredora.… pic.twitter.com/ilBHKHGMR6 — Azucena Uresti (@azucenau) October 22, 2025

Iván García, exfuncionario de Teapa con presuntos nexos con La Barredora

Pese a que se desconoce por ahora los cargos exactos por los cuales se le detuvo Iván García, exfuncionario de Teapa.

Los presuntos nexos con La Barredora de los que se dice tiene Iván García, el exfuncionario de Teapa se basan en supuestas colaboración con el grupo delictivo en Tabasco.

Pues se dice que Iván García aprovechó su cargo en Teapa para facilitar las operaciones de la red criminal de La Barredora.

Hasta ahora no se conoce más detalles sobre la detención de Iván García, el exfuncionario de Teapa y sus presuntos nexos con La Barredora