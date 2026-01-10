Policías municipales de Puebla caen por vínculos con La Barredora

La Fiscalía del estado de Puebla informó, mediante un comunicado, que fueron detenidos al menos tres policías municipales, así como un civil por sus presuntos vínculos con el Cártel de La Barredora.

De acuerdo con las autoridades, se cumplimentaron órdenes de aprehensión contra una mujer civil identificada como Ana Belem “N”, así como contra los elementos municipales de Puebla identificados como:

Hugo “N”

Atanacio “N”

Rocío “N”

Capturan a policías municipales de Puebla por vínculos con La Barredora;

La Fiscalía de Puebla dio a conocer que detuvo a tres policías municipales, quienes se desempeñaban como elementos activos en la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) local.

De acuerdo con las investigaciones, los tres elementos y la mujer civil estarían involucrados en el asesinato de dos policías municipales de Puebla.

Estos hechos ocurrieron el 1 de marzo de 2025, cuando los hoy detenidos habrían llegado a bordo de dos vehículos a un inmueble ubicado en la colonia Del Valle, en Puebla, donde presuntamente cometieron un ataque armado para asesinar a dos policías municipales.

La Fiscalía señaló que dicho ataque habría sido cometido como una especie de represalia, luego de que las víctimas se negaran a colaborar con ellos en actividades criminales.

Se detalló que Hugo “N”, Atanacio “N”, Rocío “N” y Ana Belem “N” formaban parte de una organización criminal denominada como “La Cofradía”, la cual mantenía nexos con La Barredora.

Autoridades señalaron que los tres elementos de seguridad presuntamente brindaban protección a esta célula delictiva, además de filtrar información sobre operativos y movimientos de las autoridades.

Tras esto, los cuatro detenidos fueron puestos a disposición de un Juez de Control, presentados como probables responsables del delito de homicidio calificado .