Capturan a Miguel Luciano Vázquez, ex director de la policía de Jalapa, vinculado a La Barredera.

Autoridades de Tabasco informaron la detención de Miguel Luciano Vázquez, relacionado con el grupo delictivo señalado por extorsione, secuestro, venta de drogas y homicidio.

Detienen a Miguel Luciano Vázquez relacionado con La Barredera

Miguel Luciano Vázquez era director de la policía municipal de Jalapa, Tabasco y es señalado de ser parte de La Barredora.

El policía fue detenido junto a cinco elementos de la policía municipal, quienes también estarían relacionados con este grupo delictivo.

🚨Detienen al director de la policía municipal de Jalapa, Tabasco, Miguel Luciano Vázquez, junto con cinco agentes de la corporación, presuntos integrantes de “La Barredora”.



📰@giltabasco pic.twitter.com/Ou7reqAjDO — Azucena Uresti (@azucenau) November 10, 2025

La Barredora ha sido señalado como el principal generador de violencia en Tabasco.

A lo largo del 2025 se han detenido a 14 personas presuntamente relacionadas con La Barredora, acusadas de extorsión y cobro de piso.

La Barredera tiene vínculos con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y dicho grupo ganó relevancia tras la emisión de una ficha rojo de la Interpol contra Hernán Bermúdez Requena, ex secretario de seguridad de Tabasco.

Estos funcionarios han sido detenidos por su relación con La Barredora

Durante la segunda mitad del 2025 se han detenido a diversos funcionarios públicos relacionados con La Barredora.

En octubre de detuvo a Iván García Sánchez, ex secretario del ayuntamiento de Teapa, Tabasco.

También se detuvo a Humberto Bermúdez, presunto operador financiero y jefe de plaza en La Chontalpa.

Autoridades capturaron a Guadalupe Luna “El Coyote”, presunto líder del brazo armado de La Barredora.

Antes de que La Barredora tuviera relevancia entre las autoridades, se detuvo en 2024 a Norberto ‘N’, presunto líder de La Barredora.