La Fiscalía del Estado de Tabasco lanzó una recompensa de 250 mil pesos por el Euler Rubalcaba Colorado, alias ‘El Rayo’, uno de los líderes más buscados de La Barredora, organización aliada del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

A ‘El Rayo’ se le busca en Tabasco por el delito de secuestro agravado documentado en el Acuerdo AE/FGE/RAGEC/X/083/2025.

En la ficha de recompensa se muestra una foto de Euler Rubalcaba Colorado y se describe con las siguientes características:

Cara redonda

Estatura mediana

Ojos rasgados

¿Cómo cobrar la recompensa de 250 mil pesos por ‘El Rayo’ de La Barredora?

La recompensa de 250 mil pesos podrá ser cobrada por parte de quien aporte información fidedigna, oportuna y veraz que sirva para la localización, detención o aprehensión de ‘El Rayo’.

Los datos de contacto de la Fiscalía de Tabasco son denunciaanonima@fiscaliatabasco.gob.mx y el número 993 277 2050.

Recientes detenciones de integrantes de La Barredora en Tabasco

Cabe recordar que el Gabinete de Seguridad a cargo de Omar Garcia Harfuch ha dado a conocer diversas detenciones de integrantes de La Barredora, incluida la de Hernán Bermudez Requena, líder de ese grupo criminal.

La detención más reciente de La Barredora ha sido la de Jorge Armando N, ‘El Toto’, el 10 de noviembre.

El operativo en Macuspana, Tabasco, tuvo un resultado de 20 detenciones entre las que se incluyen cuatro policías municipales.