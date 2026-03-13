La Fiscalía General del Estado de Tabasco ofrece 250 mil pesos para quien dé información sobre el paradero de Euler Rubalcaba, presunto líder de La Barredora.

Desde diciembre 2025, se había señalado a Euler Rubalcaba Colorado “El Rayo” o “Comandante Rayo” como uno de los presuntos cabecillas de La Barredora, grupo criminal del estado.

La Barredora: Ofrecen 250 mil pesos de recompensa por Euler Rubalcaba, presunto líder

En redes sociales se compartió nuevamente el cartel de recompensa de Euler Rubalcaba Colorado, por 250 mil pesos para quien dé información fidedigna sobre su paradero.

Aunque en la imagen que circula no se menciona su relación con La Barradora, se señala como presunto líder tras detención de Hernán Bermúdez Requena en septiembre 2025.

Euler Rubalcaba: Fiscalía de Tabasco ofrece 250 mil pesos por su paradero (Fiscalía de Tabasco)

El cartel de “Se Busca” comparte a su vez una foto y características de Euler Rubalcaba Colorado, quien tiene cara redonda, ojos rasgados y es de estatura mediana.

Otros nombres por el que se ubica al presunto líder de La Barredora son:

Euler Ruvalcaba Córdova

Euler Ruvalcaba Naranjo

Y la denuncia con la información que pueda derivar con la detención o aprehensión de Euler Rubalcaba puede realizarse mediante los siguientes medios:

9932772050 (vía WhatsApp)

Correo electrónico: denunciaanonima@fiscaliatabasco.gob.mx

Euler Rubalcaba es acusado asociación delictuosa por La Barredora y otros delitos

El acuerdo por el que se ofrece recompensa de 250 mil pesos por Euler Rubalcaba fue compartido en el Periódico Oficial de Tabasco por delitos de alto impacto.

La carpeta de investigación contra Euler Rubalcaba abarca a los delitos de secuestro agravado, asociación delictuosa agravada y robo de vehículo con violencia.

La recompensa por Euler Rubalcaba estará vigente hasta octubre de 2026, con posibilidad de que se extienda hasta la misma fecha de 2027.

Esto a menos que se dé la muerte del presunto criminal o la detención de Euler Rubalcaba sin información de parte de la ciudadanía.