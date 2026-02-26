El senador por Oaxaca, Antonino Morales Toledo, anunció que presentará una iniciativa para eliminar de la Constitución la reelección de la persona titular de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), con el propósito de fortalecer su objetividad y reducir la posibilidad de presiones indirectas.

La propuesta plantea reformar el párrafo sexto del artículo 79 constitucional para establecer que la Cámara de Diputados designe a la persona titular de la ASF mediante el voto de las dos terceras partes de sus miembros presentes y que el encargo tenga una duración única de ocho años.

Actualmente, la redacción vigente permite que quien encabece la ASF pueda ser nombrado nuevamente por una sola vez.

Antonino Morales plantea eliminar la reelección para garantizar plena independencia técnica

De acuerdo con el legislador, aunque la reelección buscaba equilibrar estabilidad y control democrático, también puede generar incentivos que afecten la percepción, o incluso el ejercicio, de independencia técnica.

La expectativa de una eventual ratificación puede introducir consideraciones extratécnicas en la conducción estratégica de la fiscalización. En términos institucionales, permitir la reelección podría generar riesgos de disminución progresiva en la intensidad o profundidad de los resultados fiscalizadores, particularmente en investigaciones de alta sensibilidad política. Antonino Morales, Senador por Oaxaca.

El senador subrayó que la función fiscalizadora mantiene una relación directa con los compromisos internacionales asumidos por el Estado mexicano en el marco de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, especialmente con el Objetivo de Desarrollo Sostenible 16 (ODS 16), que promueve instituciones eficaces, responsables y transparentes.

En ese sentido, sostuvo que contar con un órgano superior de fiscalización independiente contribuye a reducir sustancialmente la corrupción y el soborno, así como a consolidar instituciones eficaces y que rindan cuentas.

Fortalecer el diseño institucional de la ASF, afirmó, responde tanto a una necesidad interna de mejora democrática como a compromisos internacionales en materia de gobernanza y desarrollo sostenible.

Antonino Morales destaca experiencia internacional para fortalecer la ASF

Morales Toledo destacó que la experiencia comparada en países como Nueva Zelanda, Australia, Canadá y Reino Unido demuestra que periodos largos sin posibilidad de reelección, de entre siete y diez años, fortalecen la independencia frente al Poder Ejecutivo.

Asimismo, recordó que la ASF ha documentado casos emblemáticos como la Estafa Maestra, además de auditorías relevantes en materia de salud, seguridad pública, fondos federales y reconstrucción por desastres naturales.

Estas revisiones han permitido identificar deficiencias estructurales en la planeación y seguimiento del gasto, así como recuperar recursos para la Hacienda Pública.

Finalmente, señaló que el Congreso debe replantear la configuración institucional para garantizar equilibrio entre estabilidad y control democrático, sin incentivos que puedan afectar el ejercicio de plena independencia técnica del órgano fiscalizador.