Antonino Morales Toledo, senador por Oaxaca, destacó a la entidad como un modelo de madurez democrática tras la consulta de revocación de mandato y elogió la respuesta del gobernador Salomón Jara Cruz, quien anunció un relanzamiento integral de su administración con ajustes sustanciales en la política pública.

El legislador subrayó que la forma en que el gobierno estatal procesó este ejercicio ciudadano demuestra una capacidad real de autocrítica, escucha y renovación, elementos que fortalecen la democracia participativa.

Oaxaca se convierte en referente para los gobiernos de la 4T: Antonino Morales

Antonino Morales afirmó que la experiencia de Oaxaca trasciende el ámbito local y se convierte en un referente nacional para la Cuarta Transformación, al establecer un modelo de actuación frente a los mecanismos de evaluación ciudadana.

Frente a la tentación de la cerrazón o el triunfalismo, Oaxaca demuestra que la autocrítica y escucha la sabiduría del pueblo representan la brújula de la transformación. Antonino Morales, Senador por Oaxaca

El senador resaltó que la decisión del gobernador Salomón Jara de realizar ajustes sustanciales y no superficiales en su gabinete y en las políticas públicas convierte a la revocación de mandato en un instrumento efectivo de gobernanza.

Indicó que esta respuesta desmonta la narrativa de que la revocación es un mecanismo fallido, ya que en Oaxaca la voluntad ciudadana se tradujo en acciones gubernamentales concretas e inmediatas.

La conducta del gobernador Salomón Jara debe ser el faro que guíen a todos los funcionarios de Morena y de los gobiernos de la Cuarta Transformación. Nos recuerda que nuestro mandato es condicional y se renueva día a día con hechos y resultados, no con discursos. Oaxaca se erige, hoy, en la referencia obligada de cómo procesar la evaluación ciudadana con humildad y efectividad. Antonino Morales, Senador por Oaxaca

Agregó que este ejercicio posiciona a Oaxaca como un ejemplo de democracia participativa funcional, capaz de detonar procesos serios de reingeniería gubernamental.

Finalmente, señaló que la experiencia en Oaxaca demuestra que la fortaleza de un gobierno no radica en resistirse al cambio, sino en impulsarlo cuando la ciudadanía lo demanda, lo que, dijo, fortalece la credibilidad de la democracia mexicana y marca un legado en la administración de Salomón Jara.