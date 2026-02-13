Para evitar que una tragedia como la ocurrida en Iztapalapa vuelva a suceder, el senador de Morena, Antonino Morales Toledo, presentó una iniciativa de reforma a la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal con el fin de endurecer las reglas para el traslado de materiales peligrosos en México.

La propuesta contempla modificaciones a 17 artículos para establecer medidas estrictas de seguridad en el autotransporte federal de carga, incluyendo una circulación nocturna en zonas urbanas de alta densidad, seguros obligatorios con cobertura integral por fallecimientos y daños a terceros, así como revisiones mecánicas exhaustivas y certificación obligatoria de conductores.

“Resulta fundamental adoptar medidas legislativas que refuercen la seguridad, la supervisión y el control de este tipo de transporte, con el objetivo de reducir los riesgos, prevenir accidentes y evitar que hechos de la magnitud y gravedad del ocurrido en la Ciudad de México vuelvan a repetirse” Antonino Morales, senador por Oaxaca

Reforma a la Ley de Caminos: nuevas reglas para transporte de Gas LP y materiales peligrosos

Morales subrayó que es indispensable fortalecer el marco jurídico para reducir riesgos y prevenir accidentes de gran magnitud como el ocurrido en las inmediaciones del Puente La Concordia, donde una pipa que transportaba alrededor de 50 mil litros de Gas Licuado de Petróleo colapsó y provocó una explosión tras una fuga.

La iniciativa plantea otorgar mayores facultades de inspección y vigilancia a la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y a la Guardia Nacional.

Además, el transporte de Gas LP y residuos peligrosos no podrá circular sin acreditar verificación técnica de condiciones físicas y mecánicas, y deberá contar con constancia oficial de aprobación.

También establece la obligación de instalar dispositivos electrónicos de control de velocidad y se prohíbe rebasar los límites autorizados. Por otra parte, los permisionarios serán responsables solidarios por los daños que causen sus conductores.

El artículo 63 Bis incorporaría la contratación obligatoria de un seguro integral que cubra pérdidas humanas, afectaciones a la salud y daños materiales derivados de accidentes.

Asimismo, los conductores deberán contar con licencia federal vigente, aprobar cursos especializados y renovar certificaciones periódicamente. Se reforzarán sanciones por conducir bajo efectos del alcohol o sustancias, así como por uso indebido de dispositivos móviles.

El Grupo Parlamentario de Morena consideró urgente legislar para establecer controles más rigurosos y evitar que tragedias como la de Iztapalapa vuelvan a repetirse.