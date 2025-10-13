El gobernador de Oaxaca, Salomón Jara Cruz, reconoció el avance en el cumplimiento de la Ley de Revocación de Mandato, un ejercicio que fortalece la participación ciudadana al permitir que el pueblo decida sobre la continuidad o conclusión del mandato de sus gobernantes.

Avanza la consulta ciudadana en Oaxaca

En conferencia de prensa, el mandatario celebró que el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca (IEEPCO) aprobara los lineamientos que regirán la consulta ciudadana, lo que marca el inicio de la etapa de emisión de formatos y acreditación de personas encargadas de recabar firmas.

Celebro que la autoridad electoral avance con los lineamientos que permitirán dar inicio a la etapa de emisión de formatos y acreditación de las personas que van a proceder con la recolección de firmas. Salomón Jara

El titular de la Consejería Jurídica y Asistencia Legal, Geovany Vásquez Sagrero, explicó que esta figura representa un derecho ciudadano, y quienes deseen participar como promoventes deberán registrarse ante el IEEPCO del 11 al 31 de octubre.

Como parte del proceso, será necesario recabar el 10% de las firmas del listado nominal en 286 municipios, con lo cual se podrá avanzar hacia la realización formal de la consulta.

Con ello, Oaxaca reafirma su compromiso con la democracia participativa y la rendición de cuentas.