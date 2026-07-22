Artículo 19, organización internacional que defiende la libertad de expresión y el derecho a la información, axigió justicia por el asesinato de Francisco Alejandro Leyva en San Pablo Etla, Oaxaca.

“Exigimos a la Fiscalía de Oaxaca que realice una investigación pronta, exhaustiva, independiente e imparcial, que considere como límnea de investigación la labor periodística de Alejandro Leyva”. Artículo 19 en X

Fue por medio de su cuenta de X que la organización se pronunció respecto al ataque armado perpetrado la mañana del miércoles 22 de julio contra el periodista.

En su llamado, Artículo 19 reiteró que la labor periodística de Francisco Alejandro Leyva debe ser considerada como principal móvil del asesinato.

Artículo 19 condena el asesinato de Francisco Alejandro Leyva (Captura de panta)

Fiscalía de Oaxaca inició investigación por el asesinato de Francisco Alejandro Leyva

La Fiscalía General del Estado de Oaxaca condenó el asesinato del periodista Francisco Alejandro Leyva Aguilar e informó que abrió una investigación exhaustiva para esclarecer el crimen y dar con los responsables.

La dependencia detalló que, en coordinación con el Gabinete de Seguridad, personal pericial y agentes de investigación trabajan en la recopilación de indicios físicos y balísticos encontrados en la escena del ataque.

Fiscalía de Oaxaca investiga asesinato de Francisco Alejandro Leyva (Carolina Jiménez Mariscal / Cuartoscuro / Carolina Jiménez Mariscal)

Además, señaló que el análisis de las cámaras del C5 permitió obtener inteligencia videográfica considerada clave para la investigación, material que ya fue incorporado a la carpeta con el objetivo de agilizar la identificación y captura de los responsables.

Por su parte, el gobierno de Salomón Jara Cruz expresó su solidaridad con la familia, amigos y colegas del comunicador, al tiempo que reiteró su compromiso de realizar una investigación seria, profesional y transparente.

Las autoridades estatales también anunciaron que solicitarán la colaboración de la FGR, a través de la Fiscalía Especializada en Delitos contra la Libertad de Expresión, para fortalecer las indagatorias.

De acuerdo con los primeros reportes, Francisco Alejandro Leyva Aguilar fue atacado a balazos alrededor de las 11:30 horas de este 22 de julio de 2026, mientras desayunaba en un puesto de comida ubicado en el fraccionamiento La Esmeralda, en San Pablo Etla, Oaxaca.

Testigos señalaron que hombres armados que viajaban en motocicleta dispararon en repetidas ocasiones contra el periodista, quien murió en el lugar a consecuencia de las heridas.

Con este caso, México suma seis periodistas asesinados en lo que va de 2026.