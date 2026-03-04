Como parte de la reestructuración nacional de la Fiscalía General de la República (FGR), su titular, Ernestina Godoy, nombró a Damaris Baglietto Hernández como nueva delegada de la Fiscalía Federal en Oaxaca.

La designación de Damaris Baglietto Hernández tuvo lugar el 3 de marzo de 2026 en una reunión en la que también se renovaron 10 delegaciones estatales, de las cuales 6 serán encabezados por mujeres.

¿Quién es Damaris Baglietto Hernández?

Damaris Baglietto Hernández es la primera mujer oaxaqueña en la historia de ese estado en ser designada titular de la delegación de la Fiscalía General de la República (FGR) en Oaxaca.

Con más de 20 años de experiencia y especializada en procuración de justicia, esta funcionaria trabajó como Administradora de la Aduana del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) desde el 2019.

Hasta 2023, Damaris Baglietto Hernández se desempeñaba como titular de la Unidad de Investigación y Litigación en la Fiscalía Federal en la CDMX, además, ha ocupado el cargo de subdelegada en distintas entidades del país.

¿Cuántos años tiene Damaris Baglietto Hernández?

Damaris Baglietto Hernández tendría 51 años al momento de su nombramiento como delegada de la FGR en Oaxaca.

¿Damaris Baglietto Hernández tiene hijos?

Damaris Baglietto Hernández mantiene su vida privada lejos del ojo público, por lo que no se conoce si tiene o no hijos.

¿Quién es el esposo de Damaris Baglietto Hernández?

Al igual que el caso anterior, no se conoce si Damaris Baglietto Hernández está casada o tiene pareja.

¿Qué estudió Damaris Baglietto Hernández?

De acuerdo con su información curricular, Damaris Baglietto Hernández cuenta con una maestría en Derecho y otra en Procuración, Administración e Impartición de Justicia en Juicios Orales por la Universidad del Valle de México.

Además, cuenta con áreas de especialización en:

Procuración de justicia y litigación penal

Investigación y combate al narcotráfico y lavado de dinero

Derechos humanos y estándares de control de detención

Coordinación internacional y capacitación en temas de delincuencia organizada y recursos ilícitos, incluso con la ONU y agencias de Estados Unidos

¿En qué trabajó Damaris Baglietto Hernández?

Damaris Baglietto Hernández cuenta con una basta trayectoria de 20 años en el servicio público, destacando trabajos como:

Agente del Ministerio Público Federal en la Procuraduría General de la República (PGR)

Funcionaria en la Fiscalía General de la República (FGR)

Titular de la Unidad de Investigación y Litigación en la Fiscalía Federal en Ciudad de México

Titular de la Fiscalía Federal en Oaxaca (FGR)

Administradora de la Aduana del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM)

Administradora de la Aduana del Aeropuerto Internacional de Puebla

Asesora en la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO)

Asesora legislativa

En reunión oficial, Ernestina Godoy reconoció la trayectoria de Damaris Baglietto Hernández y de otros 10 nuevos delegados, adscritos a la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR).

Como parte de una reestructuración institucional, los siguientes perfiles fueron designados como nuevos titulares de la Fiscalía Federal estatal:

Baja California: Teófila González Lozada Campeche: Margarita Galván Rodríguez Ciudad de México: Laura Gabriela Chang Marroquín Durango: Rosalía Juárez Ramírez Hidalgo: Ana Cristina Maturano Ramos Jalisco: Enrique Landeros Curiel Nayarit: Mario Esquivel Ayala Nuevo León: José Guadalupe González Guajardo San Luis Potosí: Gabriel Campos Piña Tamaulipas: Manuel Eduardo León Torres