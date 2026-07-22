A Francisco Alejandro Leyva le dispararon tres veces mientras desayunaba en un puesto de comida ubicado en el fraccionamiento La Esmeralda, en el municipio de San Pablo Etla, Oaxaca.

Su asesinato tuvo lugar esta mañana cerca de las 11 de la mañana, informó José Bernardo Rodríguez, fiscal general de Oaxaca.

Francisco Alejandro Leyva recibió 3 disparos, indica Fiscalía de Oaxaca

Con base en la investigación preliminar, dos hombres que iban a bordo de una camioneta se detuvieron cerca del puesto de comida donde desayunaba Francisco Alejandro Leyva, a quien le dispararon al menos en tres ocasiones.

En la escena del crimen fueron asegurados tres casquillos de bala de 9 mm.

Fiscalía de Oaxaca investiga asesinato de Francisco Alejandro Leyva (Carolina Jiménez Mariscal / Cuartoscuro / Carolina Jiménez Mariscal)

Francisco Alejandro Leyva murió en el lugar a causa de sus heridas de gravedad en la cabeza, el cuello y la parte superior.

Su cuerpo fue trasladado al Instituto de Servicios Periciales para practicar la necropsia por mandato judicial.

Al momento del asesinato, el exdirector de la Corporación Oaxaqueña de Radio y Televisión (CORTV) se encontraba cerca de dos personas, el encargado del puesto y un cliente.

El encargado ya rindió testimonio, mientras que el cliente está siendo buscado para colaborar en la investigación.

En un breve encuentro con la prensa, el fiscal de Oaxaca negó que terceras personas resultaran heridas durante el ataque .

Ejercicio periodístico, principal línea de investigación por asesinato de Francisco Alejandro Leyva

Por el modus operandi de los asesinos de Francisco Alejandro Leyva, la Fiscalía del Estado determinó que se trata de un ataque directo.

Al darse a conocer que la víctima ejercía el periodismo, su profesión se convirtió en la principal línea de investigación.

Sin embargo, “todas las líneas están abiertas”, aclaró Bernardo Rodríguez, a la par que informó sobre la existencia de 5 carpetas de investigación por ataques y amenazas contra periodistas.

Debido a que meses atrás, Francisco Alejandro Leyva denunció públicamente presuntos actos de hostigamiento y acoso por parte de autoridades estatales, el fiscal de Oaxaca negó que existan denuncias sobre este tema.

Sustentando lo dicho, reveló que la víctima levantó una denuncia por robo de auto en 2018 y otras más por temas de este tipo.

Matan a balazos al periodista Francisco Alejandro Leyva en Oaxaca (Eduardo Díaz/SDPnoticias)

Fiscalía de Oaxaca investiga asesinato de Francisco Alejandro Leyva

Con la finalidad de determinar el móvil del crimen y dar con los autores, la Fiscalía de Oaxaca revisa imágenes registradas por las cámaras del sistema C5, así como han pedido la colaboración de residentes de la zona cuyos domicilios cuentan con videocámaras.

Por grabaciones se identificó la ruta de entrada y salida de los atacantes.

En la averiguación previa se detectó a una persona sospechosa; no obstante, pese a que ya fue detenida, aún no determinan si está relacionada con la muerte de Francisco Alejandro.

Al respecto, el Fiscal reiteró que hay todo un aparato del Estado trabajando para dar con los responsables. “No habrá impunidad”, subrayó.