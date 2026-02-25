La Fiscalía General del Estado de Oaxaca dio a conocer la detención del Jefe de Departamento de Servicios Generales de la Casa Hogar “Patos”, un centro de tránsito perteneciente al Sistema DIF Estatal, tras la muerte de dos niñas originarias de Haití.

Fiscalía fortalece investigación con enfoque de infancia en Oaxaca

El suceso se dio en la mañana del 24 de febrero, cuando dos niñas de origen haitiano fallecieron en Casa Hogar Patos, quienes se encontraban albergadas en este lugar junto con su familia.

El detenido, identificado como E. J. B. Z., fue puesto a disposición del ministerio correspondiente para esclarecer su grado de responsabilidad en la muerte de las menores.

La Fiscalía de Oaxaca logró la aprehensión del hombre tras los resultados periciales y ministeriales, así como por la aportación de datos de testigos y declaraciones. Esta detención se suma a las dos presentadas el 24 de febrero ante la FGEO.

Avanza investigación en Oaxaca por muerte de dos menores en Casa Hogar Patos (cortesía)

Atención integral a víctimas y acompañamiento institucional

La Fiscalía de Oaxaca dio a conocer que se han fortalecido las labores de investigación con enfoque de infancia, a fin de garantizar que las víctimas tengan acceso a los mecanismos de justicia establecidos en el Código Penal vigente del Estado.

Por otra parte, la Secretaría de Gobierno (SEGO) y la Coordinación para la Atención a los Derechos Humanos (CADH) del Gobierno de Oaxaca se han encargado de brindar atención médica, psicológica y apoyo por parte de Migración a las familias de las víctimas.

Con esta detención, la Fiscalía de Oaxaca se compromete a brindar una atención integral, con enfoque de infancias y género, para esclarecer los hechos y garantizar justicia a las familias de las víctimas.