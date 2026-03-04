Mario Esquivel Ayala es un abogado y funcionario de carrera con trayectoria en las instituciones de justicia en Nayarit. En marzo de 2026 fue designado Fiscal Federal en la entidad por la titular de la FGR, Ernestina Godoy Ramos, como parte del proceso de reestructuración interna del organismo.

¿Quién es Mario Esquivel Ayala?

Antes de asumir la titularidad de la Fiscalía en Nayarit, Mario Esquivel Ayala se desempeñó como agente del Ministerio Público Federal en la misma delegación, lo que le permite contar con conocimiento directo de la dinámica e incidencia delictiva en la entidad.

Su designación se interpreta como un impulso a los perfiles de carrera dentro de la institución durante la gestión de Ernestina Godoy, al privilegiar trayectorias internas sobre nombramientos de carácter externo.

¿Qué edad tiene Mario Esquivel Ayala?

La información personal de Mario Esquivel Ayala se mantiene con carácter reservado, por lo que su edad no aparece especificada en documentos oficiales de dominio público.

¿Mario Esquivel Ayala tiene pareja?

Hasta 2026, Mario Esquivel Ayala no ha hecho público su estado civil ni ha difundido información sobre una posible pareja en documentos o comunicaciones oficiales.

¿Qué signo zodiacal es Mario Esquivel Ayala?

Debido a que no se ha difundido una fecha de nacimiento oficial de Mario Esquivel Ayala, no es posible determinar su signo zodiacal.

¿Mario Esquivel Ayala tiene hijos?

No existen datos públicos o semblanzas oficiales que mencionen si el Fiscal tiene descendencia. Al igual que con su estado civil, esta información se considera reservada.

¿Qué estudió Mario Esquivel Ayala?

Mario Esquivel Ayala es Licenciado en Derecho egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

¿En qué ha trabajado Mario Esquivel Ayala?

La trayectoria de Mario Esquivel Ayala es el ejemplo de una carrera de ascenso continuo dentro de la misma institución: