El procurador Víctor Suárez Carrera fue liberado este martes alrededor de las 2:30 p.m. en el crucero de El Mezquite, en Ixtaltepec, Oaxaca, tras permanecer retenido desde el lunes por comuneros zoques.

La retención fue realizada por indígenas de Santa María Chimalapa, quienes demandaban una audiencia con la presidenta Claudia Sheinbaum luego de acumular dos resoluciones adversas en tribunales agrarios por ejidos chiapanecos.

Tras su liberación, Suárez Carrera señaló que no hubo actos de violencia durante el tiempo que permaneció retenido, aunque reconoció que los comuneros ejercieron presión deliberada mediante el arraigo para visibilizar sus demandas.

Acuerdos llevaron a al liberación de Víctor Suárez en Oaxaca

De acuerdo con información oficial, Suárez Carrera fue recibido por personal de la Secretaría de Gobierno de Oaxaca, la Policía Estatal y la Agencia Estatal de Investigación, así como por representantes de la Procuraduría Agraria en la región del Istmo de Tehuantepec.

La liberación se concretó tras la aceptación de dos acuerdos: instalar una mesa de trabajo con la Secretaría de Gobernación el próximo 9 de marzo en CDMX y evitar acciones que generen violencia.

Víctor Suárez Carrera (Gobierno de México)

Entre los funcionarios presentes estuvieron Ricardo Espinoza Alamilla, jefe de Residencia de la Procuraduría Agraria, y Luis Alberto Jiménez Paredes, adscrito a la oficina de Tehuantepec, quienes acompañaron el traslado del funcionario tras su liberación.

La mesa de diálogo acordada con la Secretaría de Gobernación buscará atender el conflicto agrario y abrir una vía institucional de negociación entre las partes involucradas, con el compromiso de evitar afectaciones a terceros.

El conflicto tiene origen en la disputa territorial entre comuneros zoques de Santa María Chimalapa y ejidos chiapanecos asentados dentro de su territorio comunal, tema que ha derivado en litigios agrarios y resoluciones judiciales recientes.