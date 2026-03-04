Quiénes son los 11 fiscales elegidos por Ernestina Godoy

Ernestina Godoy, titular de la Fiscalía General de la República (FGR), eligió a 11 nuevos fiscales federales para varias partes del país.

De acuerdo con la FGR, los fiscales designados por Ernestina Godoy son:

Teófila González Lozada, en Baja California Margarita Galván Rodríguez, en Campeche Laura Gabriela Chang Marroquín, en Ciudad de México Rosalía Juárez Ramírez, en Durango Ana Cristina Maturano Ramos, en Hidalgo Enrique Landeros Curiel, en Jalisco Mario Esquivel Ayala, en Nayarit José Guadalupe González Guajardo, en Nuevo León Damaris Baglietto Hernández, en Oaxaca Gabriel Campos Piña, en San Luis Potosí Manuel Eduardo León Torres, en Tamaulipas

Ernestina Godoy llevó a cabo la elección de 11 nuevos fiscales, con el objetivo de robustecer la operación y el trabajo que llevan a cabo las Fiscalías Federales.

En este sentido, la titular de la FGR designó a:

Teófila González Lozada, en Baja California

Es licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, además de que posee una maestría en Derecho Procesal.

Destaca debido a que cuenta con carrera judicial, siendo su última experiencia la de subdelegada de Procedimientos Penales y titular de la Unidad de Investigación y Litigación (UIL) en Ensenada, Baja California.

Margarita Galván Rodríguez, en Campeche

Como más de 10 años de trayectoria judicial, era desde 2021 la Fiscal en Jefe del equipo de Investigación y Litigación I en la Fiscalía Federal en Guanajuato, con subsede León.

Laura Gabriela Chang Marroquín, en Ciudad de México

Licenciada en Derecho; se desempeñaba desde 2022 como titular de la Fiscalía Especial de Investigación y Litigación de Casos Complejos en la FECOR.

Laura Gabriela Chang Marroquín (Redes Sociales)

Rosalía Juárez Ramírez, en Durango

Destaca por su trayectoria judicial, contando con más de 20 años de experiencia como Ministerio Público.

Ana Cristina Maturano Ramos, en Hidalgo

Licenciada en Derecho Burocrático por el Instituto Nacional de Estudios Sindicales y Administración Pública (Inesap).

Profesionalmente se ha desempeñado como Ministerio Público, además de ser asesora jurídica.

Enrique Landeros Curiel, en Jalisco

Cuenta con experiencia como fiscal en Jefe del Equipo de Investigación y Litigación en Zapopan, en la misma entidad de Jalisco.

Enrique Landeros Curiel, delegado de FGR en Jalisco (Especial)

Mario Esquivel Ayala, en Nayarit

Con experiencia en el ámbito judicial, se desempeñaba como como agente del Ministerio Público dentro de la propia Fiscalía Federal del estado de Nayarit.

Mario Esquivel Ayala: Trayectoria y perfil del Fiscal Federal en Nayarit. (Redes Sociales)

José Guadalupe González Guajardo, en Nuevo León

Licenciado en Derecho. Se desempeñaba anteriormente como titular de la mesa primera investigadora de la Unidad del Sistema Procesal Penal Inquisitivo Mixto en la Fiscalía Federal de Reynosa, en Tamaulipas.

José Guadalupe González, delegado de FGR en Nuevo León (Coretsía)

Damaris Baglietto Hernández, en Oaxaca

Licenciada en Derecho con formación en ciencias penales y especialista en derechos humanos con varios años de trayectoria.

Era desde marzo de 2023 titular de la Unidad de Investigación y Litigación en la Fiscalía Federal en la Ciudad de México, asimismo, fue subdelegada en diferentes entidades.

Gabriel Campos Piña, San Luis Potosí

Con más de 20 años de trayectoria profesional que busca sumar al proyecto de las Fiscalías estatales.

Previo a su designación, trabajaba como Fiscal Federal en Nayarit.

Manuel Eduardo León Torres, en Tamaulipas

De carrera judicial, destaca por su experiencia como agente del Ministerio Público y Fiscal en Jefe.

Ernestina Godoy señaló que estos nuevos fiscales iniciarán funciones a la brevedad posible, con la finalidad de trabajar en la colaboración institucionales entre la propia FGR y las fiscalías estatales.

Su nombramiento tiene lugar como respuesta a la estrategia que busca implementar Ernestina Godoy tras asumir el cargo al frente de la FGR.