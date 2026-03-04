Manuel Eduardo León Torres fue nombrado delegado de la Fiscalía General de la República (FGR) en Tamaulipas como parte de los ajustes impulsados por Ernestina Godoy Ramos para fortalecer la presencia federal en los estados.

Su designación se da tras un periodo de interinato en la entidad y forma parte de una estrategia nacional orientada a reforzar la coordinación institucional y operatividad regional.

¿Quién es Manuel Eduardo León Torres?

Manuel Eduardo León Torres es un funcionario de carrera dentro de la Fiscalía General de la República.

En marzo de 2026 fue designado como nuevo delegado (titular) de la FGR en Tamaulipas, como parte de una renovación de mandos en varias entidades federativas para fortalecer la procuración de justicia.

¿Cuántos años tiene Manuel Eduardo León Torres?

Oficialmente no se conoce la edad de Manuel Eduardo León Torres.

¿Quién es la esposa de Manuel Eduardo León Torres?

No hay datos publicos del estado civil de Manuel Eduardo León Torres.

¿Qué signo zodiacal es Manuel Eduardo León Torres?

No se conoce la fecha de nacimiento de Manuel Eduardo León Torres, por lo tanto no es posible determinar su signo zodiacal.

¿Quiénes son los hijos de Manuel Eduardo León Torres?

No hay información de los hijos de Manuel Eduardo León Torres o sus identidades.

¿Qué estudió Manuel Eduardo León Torres?

Se desconoce el grado académico o las escuelas en las que Manuel Eduardo León Torres haya llevado a cabo su formación profesional.

Dado a los cargos que ha ocupado, se presume una formación en Derecho.

¿En qué ha trabajado Manuel Eduardo León Torres?

Manuel Eduardo León Torres ha desarrollado su carrera dentro de la Fiscalía General de la República, donde se ha desempeñado como: