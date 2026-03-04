Conoce a José Guadalupe Guajardo, funcionario público y abogado mexicano que fue designado como delegado de la Fiscalía General de la República (FGR) en el estado de Nuevo León.

¿Quién es José Guadalupe González Guajardo?

José Guadalupe González Guajardo es un funcionario público y abogado mexicano especializado en procuración de justicia que fue nombrado recientemente como delegado de la Fiscalía General de la República (FGR) en el estado de Nuevo León.

¿Qué edad tiene José Guadalupe González Guajardo?

No hay información disponible sobre la fecha de nacimiento de José Guadalupe González, por lo que se desconoce cuál es su edad.

¿José Guadalupe González Guajardo tiene esposa?

La vida personal de González Guajardo es privada, por lo que se desconoce si tiene pareja.

¿Qué signo zodiacal es José Guadalupe González Guajardo?

Al no saber su fecha de nacimiento, es imposible determinar cuál es su signo zodiacal.

¿José Guadalupe González Guajardo tiene hijos?

Se desconoce si José Guadalupe González Guajardo tiene hijos, pues la información disponible se centra en su reciente nombramiento como delegado de la FGR en Nuevo León.

¿Qué estudió José Guadalupe González Guajardo?

José Guadalupe González cuenta con una maestría en criminología por parte de la Universidad Autónoma de Nuevo León.

¿En qué ha trabajado José Guadalupe González Guajardo?

José Guadalupe González fue titular de la Mesa Primera Investigadora de la Unidad del Sistema Procesal Penal Inquisitivo Mixto en la Fiscalía Federal en Reynosa, Tamaulipas, y recientemente fue nombrado delegado de la FGR en Nuevo León por Ernestina Godoy Ramos.