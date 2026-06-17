En el santuario de playa Morro Ayuta, Oaxaca, la temporada de desove de tortuga golfina dejó récord con más de 1.9 millones de nidos y 34 millones de crías liberadas.

De acuerdo con el responsable del santuario en Playa Morro Ayuta, Guillermo González Padilla, el récord en el desove se debe a las lluvias que mantuvieron las costas húmedas.

La cifra fue informada por la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp) por el Día Mundial de las Tortugas Marinas hoy martes 16 de junio.

En su mensaje por el día, Conanp recordó que México es considerado el país de las tortugas marinas, ya que seis de las siete especies del mundo llegan a nuestras playas.

Oaxaca reporta récord de desove de tortuga golfina en santuario de playa Morro Ayuta

La Conanp informó el desove récord de la tortuga golfina en el santuario de playa Morro Ayuta, tras las ocho arribadas masivas registradas en esta temporada que dejaron:

1.9 millones de nidos

34 millones de crías liberadas

Tortuga golfina registra récord de desove en santuario de playa Morro Ayuta, Oaxaca (Conanp)

Conanp destacó que el récord en esta temporada de desove fue gracias a los trabajos coordinados con las comunidades en conservación, monitoreo y protección costera.

Destacó la participación de Costa Salvaje, ya que mitigó el saqueo ilegal en el santuario, con patrullajes diarios que permitió a más de 34 millones de crías llegar al mar.

Y agradeció al Grupo de Monitoreos Comunitarios y el Programa para la Protección y Restauración de Ecosistemas y Especies Prioritarias de Paja Blanca y Tapanalá.

La dependencia destacó que el santuario en playa Morro Ayuta es uno de los 12 sitios en todo el mundo en los que ocurre el fenómeno de arribada de la tortuga delfinario y de desove.

Tortuga golfina ha aumentado su población en los últimos 20 años pese a peligros

El récord en desove se suma a los últimos 20 años de crecimiento de la población de la tortuga golfina, tal como destacó el ambientalista y responsable del santuario de playa Morro Ayuta.

De acuerdo con su entrevista para La Jornada, la temperatura ayudó a las tortugas golfinas en esta época de desove, pese al alto índice de saqueos y otros actores externos:

Mar de fondo

Huracanes

Basura

Perros Silvestres

Aunado a que el ciclo reproductivo de las tortugas golfinas es muy corto, a diferencia de otros de su especie, por lo que necesitan las características necesarias para desovar.