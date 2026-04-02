La Profepa investiga saqueo de nidos de tortuga en Playa Escobilla, en Oaxaca.

Después de que se exhibiera en redes sociales un video donde un grupo de personas saquean nidos de tortugas, las autoridades ya dieron su postura.

Confirma Profepa que investiga saqueo de nidos de tortuga en Playa Escobilla

La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) aseguró que ya investiga saqueo de nidos de tortuga en Playa Escobilla, Oaxaca, uno de los principales santuarios de anidación que hay en México.

De acuerdo con la Profepa, ya se comenzó una investigación para dar con los responsables.

En redes sociales, la grabación en donde se captó un saqueo de nidos de tortuga ha generado indignación entre las personas y ambientalistas que denunciaron el lamentable caso.

El clip muestra el momento exacto en el que un grupo de personas extrayendo los huevos de tortuga de los nidos.

Incluso, se aprecia que uno de los sujetos levanta y avienta a una de las tortugas que se encontraban en Playa Escobilla de Oaxaca.

Profepa investiga saqueo de nidos de tortuga en Playa Escobilla (Captura de video)

Cabe mencionar que tanto el saqueo como la comercialización de huevos de tortuga se considera un delito federal , por lo que su práctica implica sanciones severas.

Además de que tiene un importante impacto ambiental, ya que pone en peligro la reproducción y conservación de las tortugas.

Playa Escobilla es considerada el principal santuario de la tortuga golfina donde arriban masivamente ejemplares para su anidación.