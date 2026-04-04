La Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp) denunció el saqueo de nidos de tortuga en Playa Escobilla en Oaxaca ante la Fiscalía General de la República (FGR) y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa).

De acuerdo con la Conanp, los saqueadores al ser sorprendidos, s e dieron a la fuga y abandonaron los costales en una laguna cercana al Área Natural Protegida del Santuario Playa Escobilla.

Tortugas en Playa Escobilla (Especial)

La dependencia señaló que el atentado con la biodiversidad “vulnera el equilibrio ecológico” y constituye un delito federal, pese a que el saqueo de nidos de tortugas marinas en la playa del santuario es una “acción ilegal menos recurrente”.

La Conanp acotó que en lo que va de la temporada, se han contabilizado 10 arribadas de tortugas, lo cual significa la protección para más de un millón 263 mil anidaciones y la conservación de más de 113 millones de huevos .

Tortugas en Playa Escobilla (Especial)

Conanp responde a saqueo de huevos de tortuga en Playa Escobilla

La respuesta sucede tras la difusión de un video en redes sociales sobre el saqueo de huevos de tortuga en uno de los principales santuarios de anidación que hay en México, además de la indignación que provocó entre los usuarios y ambientalistas.

Tanto el saqueo como la comercialización de huevos de tortuga se considera delito con base en el artículo 420 del Código Penal Federal con sanciones de uno a nuevo años de cárcel, así como multa de 300 a 3 mil días de salario mínimo vigente, además se suman tres años de prisión y hasta mil días de multa si la actividad se realiza dentro de un Área Natural Protegida.

Tortugas marinas en Playa Escobilla (Especial)

Finalmente, la Conanp resaltó que mantiene acciones de conservación para especies prioritarias como la tortuga marina dentro del Programa de Conservación para el Desarrollo Sostenible, así como del Programa para la Protección y Restauración de Ecosistemas y Especies Prioritarias que fortalecen la participación social en las comunidades de:

Escobilla,

Vainilla,

Macahuite,

Guapinole y

Barra del Potrero

El objetivo es el monitoreo biológico y la vigilancia comunitaria, fomento de la educación ambiental que valore la importancia biológica de las tortugas marinas, así como las acciones de restauración de duna y matorral costero.