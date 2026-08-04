Investigan a tres jóvenes por presunto maltrato de crías de tortuga marina en Playa del Carmen; el caso ya genera indignación.

Después de que se viralizara un video donde ejemplares de tortuga marina son recogidos y puestos en una hielera, las autoridades confirmaron que comenzaron a indagar para dar con los responsables.

Investigan a tres jóvenes por presunto maltrato de crías de tortuga marina en Playa del Carmen

Kandy Mendoza, secretaria de Medio Ambiente Sustentable y Cambio Climático de Playa del Carmen, explicó que ya investigan a tres jóvenes por presunto maltrato de crías de tortuga marina en una playa cercana a Xcaret.

La funcionaria detalló que hasta ahora no se ha identificado a los responsables, aunque pidió la colaboración de la ciudadanía para localizarlos y determinar las sanciones correspondientes.

Investigan a tres jóvenes por presunto maltrato de crías de tortuga marina en Playa del Carmen (Captura de video)

Las imágenes difundidas han generado indignación tanto en redes como en organizaciones civiles, ya que las tortugas marinas son especies protegidas en México.

En la grabación que circula en plataformas se ve que unos jóvenes meten en una hielera a las crías de tortuga.

De acuerdo con algunas versiones, las tortugas marinas fueron expuestas a bebidas alcohólicas y otros objetos.

Situación que las pone en riesgo de choque térmico letal e incluso les puede impedir su llegada al mar.

Ante tal situación, las autoridades pidieron a la ciudadanía que respeten los protocolos de protección en la temporada de anidación y eclosión de las tortugas marinas.