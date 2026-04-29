Un grupo de habitantes de Punta Mita en el estado de Nayarit, han realizado protestas en la que acusan daños en la playa Las Cocinas, que es zona de desove de tortugas.

Lo anterior debido a que los pobladores afirman que la empresa Cantiles de Mita del Grupo Dine, ha realizado trabajos con maquinaria pesada que han afectado el sitio.

Ante la protesta, autoridades municipales y estatales se desplegaron en el lugar y habrían detenido a 4 personas, por lo que familiares piden la intervención el gobierno encabezado por Miguel Ángel Navarro.

Protestan en Punta Mita protestan por daños a zona de desove de tortugas

A mediados del mes de marzo de 2026, la empresa Cantiles de Mita del Grupo Dine comenzó a realizar trabajos en la playa Las Cocinas ubicada en Punta Mita, Nayarit.

Al respecto, se ha informado que se tratan de obras para la construcción de un complejo residencial de lujo para el que se realizará una inversión estimada de 10 mil millones de pesos.

En los trabajos en los que se ha usado maquinaria pesada, se realiza la remoción de rocas, tierra y arena, por lo que habitantes de Punta Mita han acusado daños en la zona de desove de tortugas.

Por los hechos en los que también se ha procedido con la tala de mangle ubicado en dos esteros, los pobladores han realizado protestas para exigir detener las obras en el lugar.

Protestan en Punta Mita por daños en zona de desove de tortugas (Especial)

El lunes 27 de abril, decenas de habitantes realizaron un bloqueo en el crucero a Higuera Blanca; en la movilización, demandaron que la empresa repare los daños causados.

Además, revelaron que Cantiles de Mita del Grupo Dine no cuenta con la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA), por lo que realiza sus obras bajo una solicitud de emergencia.

El dato fue confirmado por autoridades locales, como el director de Desarrollo Urbano del ayuntamiento, quien agregó incluso que no se ha emitido ningún permiso de construcción.

Ante los hechos, los habitantes mantienen su protesta en el punto de las obras el 28 de abril y prometen que no se retirarán si las autoridades no atienden sus demandas.

Denuncian detenciones en protesta en Punta Mita

Durante la protesta contra los trabajos que han afectado daños a zona de desove de tortugas en Punta Mita, 4 personas fueron detenidas en Playa Las Cocinas.

Por lo ocurrido, familiares han denunciado un trato injusto y pidieron intervención inmediata del gobernador Miguel Ángel Navarro Quintero, a quien le exigen la liberación de los detenidos.

En sus reclamos, los familiares denuncian que al realizar las detenciones, la policía actuó para proteger los intereses de la empresa desarrolladora que construye el complejo residencial.